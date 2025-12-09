Novo istraživanje provedeno na gotovo 30 milijuna ljudi u Francuskoj pokazuje da cjepiva protiv bolesti COVID‑19 ne povećavaju rizik smrtnosti. Riječ je o studiji francuske epidemiološke grupe Epi‑Phare, koja okuplja nacionalnu agenciju za lijekove ANSM i francuski sustav zdravstvenog osiguranja.

Cjepiva na bazi glasničkog RNK-a [mRNK] protiv bolesti COVID-19 ne povećavaju dugoročni rizik smrti od bilo kojeg uzroka, zaključak je tog istraživanja, koje je objavljeno u časopisu Jama Network open, piše francuski portal RFI.

Studija je obuhvatila odrasle osobe u dobi od 18 do 59 godina u razdoblju od 2021. do 2025. godine. Približno 23 milijuna Francuza primilo je barem jednu dozu nakon početka masovne kampanje cijepljenja u Francuskoj sredinom 2021. godine, dok je šest milijuna ostalo necijepljeno. Većina primijenjenih doza bile su mRNK cjepiva proizvođača Moderna ili Pfizer/BioNTech.

Tijekom četiri godine 0,4 posto cijepljenih preminulo je od bilo kojeg drugog uzroka, u usporedbi s 0,6 posto kod necijepljene populacije, što predstavlja otprilike 50 posto veću smrtnost među necijepljenima.

Možemo s visokom razinom povjerenja reći da nema povećanja rizika smrtnosti nakon cjepiva protiv COVID-a, rekao je za RFI Mahmoud Zureik, voditelj spomenutog istraživanja.

Ozbiljne nuspojave, pretežito kardiovaskularne prirode poput miokarditisa ili perikarditisa, bile su rijetke. Studija naglašava da cjepiva ostaju korisna u svim dobnim skupinama iako je u Francuskoj preporučeno oprezno razmatranje primjene Modernina cjepiva kod mladih odraslih.

Zagovornici teorija zavjere tvrdili su da mRNK cjepiva uzrokuju prikrivene valove smrti. Nakon te studije znanstvenici sada imaju bolje razumijevanje dugoročnog učinka cjepiva, no ipak naglašavaju da sama studija nije dokaz da cjepiva smanjuju rizik od smrti od bilo kojeg uzroka. Razlika u smrtnosti između cijepljenih i necijepljenih može odražavati i zaštitni učinak cjepiva, ali i demografske i društvene razlike.