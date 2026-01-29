tri vijesti o kojima se priča Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici Sitni, oku nevidljivi mjehurići Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza Novo istraživanje otkriva Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
Prodaja električnih automobila u svijetu poskočila je u 2025. godini za 30 posto, a daleko najveće tržište bila je ponovo Kina, pokazalo je istraživanje PwC Autofactsa i Strategy&.
Lani je na tržištima širom svijeta prodano ukupno oko 13,7 milijuna novih električnih vozila, utvrdili su PwC Autofacts i Strategy& u analizi vodećih svjetskih tržišta.
Prodaja u Kini porasla je za 33 posto, uz gotovo devet milijuna novih električnih automobila.
Slijedi Europa s 2,6 milijuna i povećanjem prodaje za 30 posto. Glavna su tržišta bili Njemačka s 545.000 novih električnih automobila, za 43 posto više nego u 2024., te Ujedinjeno Kraljevstvo sa 473.000 i stopom rasta od 34 posto, i Francuska s 327.000 i 12-postotnim rastom u odnosu na 2024. godinu.
Prodaja u SAD-u zadržala se, više-manje, na razini iz 2024., uz 1,2 milijuna novih električnih vozila. U četvrtom tromjesečju potonula je za 31 posto, odražavajući ukidanje poreznih olakšica krajem rujna.
U idućim godinama prodaja bi trebala rasti nešto sporijim tempom, procjenjuju analitičari, a plug-in hibridi možda su već dosegnuli vrhunac, nagađaju u PwCu.
U četvrtom tromjesečju broj registracija plug-in hibrida pala je diljem svijeta, zrcaleći silazni trend na kineskom tržištu, koje mnogi analitičari smatraju vjesnikom novih globalnih trendova.