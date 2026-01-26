Hrvatski telekom (HT) slijedom primjene indeksne klauzule od 1. ožujka 2026. povećava cijene naknada mjesečnih tarifa za 3,7 posto, koliko je prema Državnom zavodu za statistiku iznosila prosječna stopa inflacije u Hrvatskoj u 2025., prema čemu se i primjenjuje ta klauzula, doznaje se u ponedjeljak iz HT-a.

Prve račune prema novim cijenama mjesečnih naknada fiksni i mobilni korisnici HT-ovih mreža primit će u travnju, za ožujak 2026., a o tome ih je HT počeo obavještavati u ponedjeljak.

Usklađenje cijena s inflacijom (indeksacija) ili povećanje od 3,7 posto primjenjivat će se kao i do sada - na mjesečne naknade fiksnih i mobilnih tarifa, paketa i opcija definiranih službenim cjenicima HT-a.

Na ostale stavke računa, kao što su cijena minuta, poruka ili prometa, jednokratne naknade, rate za uređaje - navedeno usklađivanje cijena neće se primjenjivati i te cijene ostaju neizmijenjene. Za korisnike koji imaju ugovorene popuste na mjesečne naknade, oni se i dalje primjenjuju prema inicijalno ugovorenim uvjetima.

Usklađenje s inflacijom je odgovor na rast niza troškova, uključujući i troškove rada kojima je i poslovanje HT-a izloženo. Navedeno usklađenje je nužno kako bi HT mogao zadržati najviše razine ulaganja na tržištu u ključnu mobilnu i fiksnu infrastrukturu, kažu na upit Hine u ponedjeljak iz HT-a.

Pritom ističu da su u 2025. u mrežu i daljnju digitalizaciju Hrvatske uložili više od 240 milijuna eura, te da će i u 2026. "nastaviti s najvišim ulaganjima diljem Hrvatske".

Primjenu indeksacije HT je i prošle 2025. najavio u siječnju, a od ožujka, što je nešto ranije nego prve dvije godine 2024. te 2023., u kojoj su telekomi za to prvi puta dobili mogućnost.

Ranije jutros, u ponedjeljak, za isti su postotak povećanje cijena i istim početkom primjene, od 1. ožujka, najavili i iz telekoma A1 Hrvatska, dok su, na dodatni upit Hine, iz Telemacha Hrvatska rekli da za sada još nemaju odluke o tome.