Metina promjena strategije u kojoj virtualna stvarnost pada u drugi plan, dok je fokus na umjetnoj inteligenciji i nosivim uređajima (prvenstveno, pametnim naočalama), kao i nedavno najavljeni veliki otkazi u VR odjelu Reality Labs, snažno su odjeknuli ne samo u Zuckerbergovoj kompaniji, već i u cijeloj VR industriji. Mnogi na to gledaju kao na početak, kako su to nazvali na CNBC-u, VR zime, odnosno razdoblja koje označava stagnaciju i pada interesa za ovu tehnologiju i, što je puno važnije, smanjenja ulaganja u njen razvoj.

Kakav će biti konkretan utjecaj Metine odluke na ovu industriju, saznat ćemo s vremenom jer postoji i dio stručnjaka koji je pozitivan jer smatraju da bi to moglo osloboditi prostor za nove ideje i inovacije na ovom tržištu, odnosno kako je to samo ispravak industrijskih neravnoteža i usklađivanje s realnijim, a ne preambicioznim potrebama samog tržišta i korisnika.

Prevelike investicije

S obzirom na to da su uložili veliki novac u ovu industriju (spominju se ulaganja od skoro 80 milijardi dolara tijekom godina), Meta je s vremenom postala sinonim za virtualnu stvarnost te će biti zanimljivo pratiti kakvi će biti sljedeći Zuckerbergovi potezi, odnosno kako će se ti otkazi i manja ulaganja u VR odraziti na njihove planove i predstavljanje novog hardvera.

Prema Jessici Young, kreatorici VR sadržaja za Metinu platformu Horizon Worlds, ako Meta kroz godinu-dvije ne predstavili novi VR hardver, činit će se kao da je tržište u stagnaciji. Već se tako nekako i čini, komentirala je za CNBC. Zuckerbergova kompanija obično je na godišnjoj jesenskoj konferenciji Connect predstavljala nove modele uređaja Quest VR, no prošlog rujna, umjesto VR uređaja, predstavljene su - pametne naočale.

Model Ray-Ban Display cijene 799 dolara privukao je veliku pažnju jer je riječ o naočalama koje koriste ugrađen ekran na kojem se prikazuju važne informacije, a iz Mete kažu kako je potražnja za njima puno veća od očekivane.

Iako na mreži možemo pročitati neke komentare kako su otkazi i promjena strategije, odnosno prebacivanje fokusa na AI početak kraja za Metin VR, glavni tehnički direktor tvrtke Andrew Bosworth je opovrgnuo takve glasine.

Tržište je progovorilo

I dalje nastavljamo ulagati u ovo područje, ali očito je da VR raste sporije nego što smo se nadali, komentirao je dodavši kako se moraju osigurati da njihova investicija bude prave veličine, odnosno da ne ulažu previše novca.

Svoje viđenje situacije na ovom tržištu objasnio je i voditelj istraživanja IDC-a Jitesh Ubrani. On je objasnio kako je uređaja naočala za virtualnu stvarnost nišno te da privlači samo mali segment gamera. Za većinu drugih, odnosno za prosječne potrošače, takvi uređaji nisu privlačni i, barem za sada, nemaju namjeru kupiti takve velike i glomazne naočale koje će im otvoriti vrata virtualne stvarnosti.

Tržište je progovorilo, objasnio je Ubrani naglasivši kako će takve uređaje i dalje koristiti određeni korisnici, no oni neće biti privlačni širem tržištu.