Stručnjaci godinama upozoravaju na probleme koje izaziva pretjerana uporaba pametnih telefona među djecom, pogotovo onim najmlađima. A kakve mogu biti posljedice kada djecu, umjesto roditelja, odgajaju ekrani, najbolje možemo vidjeti na rezultatima istraživanja koje je provela britanska organizacija Kindred Squared među učiteljima i odgojiteljima u predškolskim i školskim ustanovama.

Treba naglasiti kako djeca u školu odnosno predškolu u Britaniji kreću ranije nego u Hrvatskoj, tako da je podatke iz ovog istraživanja teško usporediti s Lijepom Našom.

No bez obzira na godine, u istraživanju se naglašava kako su rezultati zabrinjavajući jer se mnoga djeca muče s, kako su ih nazvali, osnovnim životnim vještinama.

Neki su još u pelenama

Oko četvrtine njih nije naučeno na samostalno korištenje toaleta i često im u školi pobjegne, a nešto manje od 30 posto njih ne može samostalno jesti i piti, što su prilično poražavajući podaci.

Kada krenu s predškolom, što je u vrijeme kada imaju 4-5 godina, dio djece u Velikoj Britaniji ne zna pravilno koristiti knjige, tj. intuitivno okretati stranice i služiti se knjigom kao objektom za čitanje i proučavanje sadržaja. Umjesto toga, neki čak pokušavaju swipeati stranice, kao na pametnim telefonima, odnosno dodiruju ih kao aplikacije na ekranu. Ovdje nije riječ o pismenosti djece, već o činjenici kako nemaju osnovnu sposobnost rukovanja knjigama. Pravilan način držanja knjiga i listanje stranica, kao i fokusirano gledanje, zahtijeva specifične motoričke i perceptivne sposobnosti koje se razvijaju kroz igru i fizički kontakt s predmetima.

Više od polovice odgojitelja i učitelja za takvu nepripremljenost djece na predškolu i školu krivi pametne telefone, odnosno prekomjerno korištenje telefona ne samo djece već i njihovih roditelja, koji, umjesto da svoje vrijeme posvete odgoju djece, to vrijeme provode skrolajući po ekranima, a kako bi djeca bila mirna, i njima daju ekrane u ruke. Umjesto igre i spomenutog fizičkog kontakta s raznim predmetima, taj se fizički kontakt u biti odnosi samo na držanje telefona ili tableta u ruci.

Riječ je o velikom problemu kojeg su svjesni i u vladi i žele ga promijeniti, odnosno žele da veći broj djece bude spreman za školu kada počnu predškolske obveze, no situacija je u biti sve gora. Ovo istraživanje tako pokazuje da čak 37 posto djece koja započinju s predškolskim odgojem nije spremno za školu, što predstavlja skok u odnosu na 33 posto, koliko je ta brojka iznosila godinu dana ranije.

U nekim dijelovima Britanije odgajatelji i učitelji, umjesto da se bave edukacijom, čak 1,4 sati dnevno troše na mijenjanje pelena ili pomažući djeci koja idu na toalet te procjenjuju da gube 2,4 sata dnevno zbog činjenice kako djeca nemaju osnovne životne vještine.

Izvor: Sky.com