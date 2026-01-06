Velike tehnološke kompanije godinama razmišljaju o uređaju koji će jednom zamijeniti pametne telefone i koji će biti sljedeća velika stvar na novom tržištu. Apple, Meta i druge tvrtke tako ulažu milijarde dolara u razvoj pametnih naočala koje bi, u kombinaciji s umjetnom inteligencijom, jednom mogle postati neizostavan svakodnevni gadget i s vremenom zamijeniti telefone.

No ako pitate Christiana Amona, izvršnog direktora tvrtke Qualcomm koja proizvodi čipove koji se nalaze u brojnim pametnih telefonima i drugim uređajima, stvari će se u budućnosti zaista promijeniti, no u centru te promjene neće biti hardver, već - tehnologija. Jedna stvar ipak neće tek tako zamijeniti drugu stvar te je podsjetio kako, usprkos velikoj popularnosti smartphonea i činjenici da su to uređaji bez kojih je danas nemoguć život, i dalje koristimo stolna i prijenosna računala. Kako pametne naočale budu postajale sve popularnije, i dalje ćemo koristiti telefone, no koristit ćemo ih manje i na drukčije načine.

U centru promjene su AI agenti

Tehnologija koja će promijeniti stvari jest, naravno, umjetna inteligencija, a Amon je posebno izdvojio AI agente. Počet ćete koristiti agente sve više i telefon koristiti telefon za druge stvari, komentirao je u nedavnom razgovoru za The Independent i dodao kako su u njegovoj kompaniji uvjereni da su pronašli odgovor na pitanje o mobilnoj platformi budućnosti: Omogućit ćemo da je sve što nosimo povezano s agentima. Sve što nosimo stvorit će drukčije korisničko iskustvo koje počinje s agentima kao bazom.

O AI agentima sve se više govori u posljednje vrijeme te tehnološki stručnjaci smatraju kako je to sljedeći korak za umjetnu inteligenciju nakon generativne AI, odnosno umjetne inteligencije koja na temelju našeg upisa i upita daje odgovore, stvara tekstove, slike, videozapise i slično.

Kao neke od primjera što AI agenti mogu napraviti za korisnika te kako će im omogućiti drukčiji način korištenja telefona, ali i drugih gadgeta, objasnio je na primjeru Ubera. Ako morate pozvati Uber, više neće biti potrebe za vađenjem telefona, otvaranjem aplikacije, pozivanjem taksija i slično. To će za vas raditi AI agent, a vi mu samo trebate reći gdje želite ići ii stvar je riješena. S obzirom na to da agenti neće biti ograničeni samo na telefone, već će biti i u centru budućih pametnih naočala, za pozivanje Ubera sam smartphone u biti više uopće neće biti potreban.

Telefone ćemo upotrebljavati sve manje

Objasnio je kako su ljudi prije kupovali stvari s Amazona putem preglednika internetskih stranica, no danas većina ljudi kupuje putem aplikacije direktno s mobitela. I dalje imaju mogućnost koristiti browser i ponekad kupuju s računala, no promijenili su način na koji kupuju jer se pojavilo neko bolje rješenje. Isto bi, dakle, trebali donijeti i agenti: Postoje neke stvari koje smo navikli raditi na telefonima, a koje ćete bolje raditi s agentima.

A ti će agenti u nekim situacijama bolje raditi s pametnim naočalama, umjesto s telefonima. Npr. ako na stolu vidite neki račun koji želite platiti, dovoljno ga je pogledati s naočalama (koje imaju kameru i mikrofon) i AI agentu reći da želite da se taj račun plati. Kako je agent već povezan s aplikacijama, on će jednostavno s vašeg računa platiti račun, bez neke dodatne akcije korisnika.

Ova promjena, koja se čini prilično velika i značajna, ipak se neće dogoditi preko noći, no Amon je uvjeren kako je upravo to budućnost načina na koji ćemo koristiti uređaje i tehnologiju te da će nam AI agenti u budućnosti olakšati brojne stvari koje radimo, iako je jasno kako će biti potreban period privikavanja na njih.

Izvor: The Independent