Tehnološke kompanije ulažu milijarde dolara u tehnologiju budućnosti koja bi jednog dana, barem tako neki vjeruju, mogla zamijeniti pametne telefone. To su pametne i AI naočale kakve je već predstavila Meta te na kakvim radi i Apple, a pionir na tom tržištu je Google koji je prve takve naočale predstavio još prije više od deset godina.

Najavljivan kao gadget budućnosti, taj se uređaj na kraju pokazao kao priličan debakl i korisnici su mu pokazali palac dolje.

O pametnim naočalama i lekciji koju je naučio iz toga nedavno je tijekom gostovanja na Stanfordu govorio jedan od dva osnivača Googlea Sergey Brin. Njega je jedan student upitao kakav bi način razmišljanja trebali imati poduzetnici kako bi izbjegli rane pogreške i padove u karijeri i vođenju kompanije.

Steve Jobs trenutak

Odgovorio mu je da, kada imate novi cool nosivi gadget, potrebno ga je detaljno razviti i finalizirati, prije nego se plasira na tržište i počnu izvoditi vratolomije koje uključuju padobranstvo. Objasnio je kako je problem bio u tome što su svoje naočale pokušali prebrzo komercijalizirati, prije nego su ih prilagodili korisnicima i pobrinuli se da budu cjenovno povoljne.

U to vrijeme, on je pomislio kako će lansiranje Googleovih naočala biti njegov “Steve Jobs trenutak”: Nekako sam prebrzo reagirao i pomislio: 'Oh, ja sam sam sljedeći Steve Jobs, mogu napraviti ovu stvar. Ta daa'.

Prema nekim prvim recenzijama tehnoloških novinara, čak se činilo kako bi Brin mogao biti u pravu te da su njihove naočale zaista next big thing u svijetu tehnologije. Gadget kojeg bi mogli svakodnevno koristiti i koji bi s vremenom mogao gurnuti telefone u drugi plan. No realnost se pokazala drukčijom.

Igračka bogatih

Od upadljivog dizajna s kamerom postavljenom ispred ekrana pa do činjenice da su ih mnogi smatrali igračkom bogatih i uređajem koji radikalno narušava privatnost, Googleove pametne naočale bile su osuđene na neuspjeh. Kada se tome doda i cijena od 1500 dolara, jasno je zašto ih je kompanija brzo povukla s tržišta.

Usprkos neuspjehu, Google je pokazao kako su na pravom putu te kako je zaista moguće napraviti uređaj sličan klasičnim naočalama koji će imati brojne napredne tehnološke opcije. No isto tako Google Glasses su pokazali i smjer u kojem tehnološke kompanije trebaju razmišljati, a to je da u prvom planu moraju biti nenametljiv dizajn i privatnost.

Taj će princip Google pokušati primijeniti u novim pametnim naočalama koje pripremaju te su ranije ove godine najavili partnerstvo s kompanijom Weby Parker s kojom žele razviti više modela takvih naočala, a što planiraju mogli bi saznati već sljedeće godine kada bi trebali predstaviti prvi takav model.

Izvor: Apple Insider