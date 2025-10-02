Iako Apple nije imao prevelika očekivanja od svog uređaja za virtualnu i proširenu stvarnost Vision Pro, ipak su se nadali kako će potražnja biti puno veća. Nakon početnog hypea kada su se tog gadgeta dokopali najveći obožavatelji Applea i ljubitelji tehnologije koji su mogli potrošiti čak 3500 dolara, interes za Visionom Pro gotovo da je nestao.

U Appleu ipak nisu odustali od razvoja njegova nasljednika, a u planu im je bila i jeftinija verzija Visiona Pro, no kako su ovog tjedna objavili tehnološki mediji, ti su se planovi promijenili te je kompanija fokus sada prebacila na jedan novi uređaj. Apple je jeftiniji model namjeravao predstaviti 2027. godine, no njegov razvoj sada je stavljen na čekanje. Ne spominje se potpuno odustajanje od proizvodnje, no stručnjaci koji rade na njihovom razvoju sada će se prebaciti na drugi projekt - pametnih naočala.

Već smo pisali kako, baš kao i Meta i neke druge kompanije, i ekipa iz Applea vjeruje kako su upravo naočale gadget budućnosti koji bi jednom mogao zamijeniti čak i pametne telefone. Prvi model svojih naočala, prema tim novim informacijama, mogli bi predstaviti već sljedeće godine, no prodaja ne bi trebala početi prije 2027. Takav bi model bio sličan naočalama kakve je Zuckerberg ranije predstavio u suradnji s Metom i Oakleyem. One ne bi imale integrirani mali ekran koji omogućuje opcije proširene stvarnosti, već će imati kamere i zvučnike a s njima će se moći upravljati putem glasa i umjetne inteligencije.

U pripremi je i model s ekranom

Godinu dana poslije, odnosno za 2028., Apple planira planira predstaviti naočale koje će imati integrirani ekran - slično poput posljednjeg modela Metinih naočala koje je Zuckerberg predstavio krajem rujna. Apple trenutačno razvija i posebni čip namijenjen samo tom gadgetu.

Što se Visiona Pro tiče, iako je projekt jeftinijeg modela stavljen na čekanje, Appleovi inženjeri trenutačno rade na poboljšanoj verziji originalnog modela, a njegovo predstavljanje možemo očekivati već do kraja godine. Od tog uređaja ne treba očekivati neke revolucionarne promjene te se spominju samo “skromno osvježenje”. Puno važnije pitanje od same snage hardvera i poboljšanog softvera je ono koje se odnosi na cijenu. Ako će cijena ostati ista, odnosno ako će i nasljednik Visiona Pro stajati 3500 dolara, onda je jasno kako ne treba očekivati veliku potražnju.

Izvor: The Verge