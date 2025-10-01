Proces dobivanja uloga u filmovima može biti dugačak, naporan i iscrpljujuć, a na audicijama glumci i glumice često su suočeni s brojnom konkurencijom. Ta konkurencija bi se u budućnosti mogla značajno zaoštriti te pred glumcima i glumicama stoji veliki izazov koji bi mogao radikalno promijeniti cijelu industriju, a mnoge ostaviti bez posla.

O čemu se radi najbolje možemo vidjeti na primjeru Tilly Norwood protiv koje su ustale brojne glumačke zvijezde, kao i sindikat koji brani njihova prava SAG-AFTRA. Norwood, naime, uopće nije živa osoba, već je riječ o AI glumici koja trenutačno pokušava pronaći agenciju koja će je zastupati, kao i prve filmove u kojima bi mogla glumiti, odnosno točnije - u kojima bi se mogla pojaviti.

Traži agenciju koja će je zastupati

Za njen razvoj zaslužna je AI produkcijska kompanija Particle 6 koja ima i svoj vlastiti studio za AI talente Xicoia, a osnovala ju je nizozemska glumica i komičarka Eline Van der Velden. Ona je na vrijeme shvatila u kojem bi smjeru mogla ići industrija te je krenula s razvojem Tilly Norwood, a iako su na početku agencije koje zastupaju glumce odmahnule rukom na tako nešto, situacija se s vremenom promijenila.

Prije nekoliko dana der Velden je komentirala kako su neke od velikih agencija za glumačke talente zainteresirane za Norwood, a tko će je na kraju zastupati, trebali bi saznati za nekoliko mjeseci. Također, napomenula je kako i druge kompanije, iako to ne žele javno priznati, razmatraju mogućnost razvoja i korištenja AI glumaca u filmovima.

Nije teško zaključiti zašto su njeni komentari izazvali bijes i nezadovoljstvo diljem industrije. Iz SAG-AFTRA-e kažu kako je ona samo program koji je napravljen tako što je netko ukrao ljudski rad bez njihova dopuštenja i sada će to iskoristiti kako bi ih zamijenio u filmovima. Kažu kako ona nema životnog iskustva, nema emocija i, prema onome što smo vidjeli, publika nije zainteresirana za gledanje računalnog generiranog sadržaja odvojenog od ljudskog iskustva. AI glumci ne rješavaju nikakve probleme, već ih samo stvaraju te bi zbog njih pravi glumci mogli ostati bez posla, naglasili su.

To je zastrašujuće

Na isto je upozorila i američka glumica Mara Wilson koja je upitala što je sa stotinama mladih žena čija su lica iskorištena da bi nastala Tilly. Niste mogli iskoristiti jednu od njih, upitala je. Melissa Barrera pozvala je sve glumce koje zastupa agencija koja će zaposliti i Norwood na prekid suradnje, dok je Emily Blunt na jednom podcastu komentirala kako je to zaista zastrašujuće i pozvala agencije da to ne rade, odnosno da ne uzimaju ljudsku povezanost iz filmova.

Van der Velden odgovorila je na te kritike podsjećajući kako u prošlosti animacija, lutkarstvo i računalno generirane fotografije nisu ljudima uzeli poslove, već su samo “otvorili nove mogućnosti”. Za Tilly kaže da predstavlja eksperiment, a ne zamjenu te da bi na AI likove trebalo gledati u okviru vlastitog žanra.

Nadam se da možemo pozdraviti umjetnu inteligenciju kao dio šire umjetničke obitelji, još jedan način da se izrazimo, poručila je svima u industriji.

Na primjerima brojnih AI generiranih videa mogli smo vidjeti fantastične mogućnosti ove tehnologije, no postavlja se pitanje kako će ljudi reagirati na filmove s likovima koje je u potpunosti stvorila umjetna inteligencija. Hoće li AI i umjetno stvoreni glumci s vremenom postati standard u ovoj industriji ili će im gledatelji pokazati palac dolje, bojkotirajući takve filmove.

Izvor: Glamour