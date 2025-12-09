Američki automobilski div Ford objavio je u utorak da je sklopio partnerstvo s francuskim proizvođačem automobila Renaultom, zacrtavši zajedničku proizvodnju cjenovno prihvatljivih električnih vozila za europsko tržište.

Ford će zajedno s Renaultom razvijati modele automobila koji će se proizvoditi u tvornici francuske tvrtke u Douaiju.

Kompanije procjenjuju da će prvo vozilo stići na tržište početkom 2028. i označiti početnu fazu širenja Fordovih proizvoda u Europi.

Uz sporazum o električnim vozilima, Ford i Renault potpisali su i memorandum o razumijevanju kako bi istražili suradnju u segmentu lakih komercijalnih vozila u Europi, uključujući mogući zajednički program razvoja i proizvodnje.

Sve žešća kineska konkurencija

Strateško partnerstvo s grupom Renault važan je korak za Ford i podržava našu strategiju izgradnje uspješnog poslovanja u Europi, rekao je glavni izvršni direktor američkog diva Forda Jim Farley.

Cilj je suradnje udružiti resurse i biti brži i učinkovitiji u uvjetima sve žešće kineske konkurencije, dodao je Farley prilikom objave suradnje u Parizu.

Ford je također pozvao EU da bude pragmatična u provedbi zacrtanog cilja obustave prodaje novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem do 2035.

Potrošačima bi trebalo dopustiti da koriste hibridna vozila kroz dulje vremensko razdoblje i ne bi ih trebalo prisiljavati na tranziciju prije no što budu spremni, smatra Fordov šef za Europu Jim Baumbick.

Prijelaz bi trebao biti privlačniji i pristupačniji, dodao je Baumbick, i trebao bi biti pokretač potražnje, a ne njegova kočnica.

Vlade moraju osigurati poticaje za kupnju električnih vozila i za infrastrukturu za punjenje i izvan urbanih središta, poručio je poslovni čelnik američkog diva.