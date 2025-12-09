Američki automobilski div Ford objavio je u utorak da je sklopio partnerstvo s francuskim proizvođačem automobila Renaultom, zacrtavši zajedničku proizvodnju cjenovno prihvatljivih električnih vozila za europsko tržište.tri vijesti o kojima se priča Novo istraživanje upozorava Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati Provedena na 30 milijuna ljudi Umire li se više od cjepiva protiv korone? Objavljeni rezultati velike studije Jedinstveno nalazište Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Ford će zajedno s Renaultom razvijati modele automobila koji će se proizvoditi u tvornici francuske tvrtke u Douaiju.
Kompanije procjenjuju da će prvo vozilo stići na tržište početkom 2028. i označiti početnu fazu širenja Fordovih proizvoda u Europi.
Uz sporazum o električnim vozilima, Ford i Renault potpisali su i memorandum o razumijevanju kako bi istražili suradnju u segmentu lakih komercijalnih vozila u Europi, uključujući mogući zajednički program razvoja i proizvodnje.
Sve žešća kineska konkurencija
Strateško partnerstvo s grupom Renault važan je korak za Ford i podržava našu strategiju izgradnje uspješnog poslovanja u Europi, rekao je glavni izvršni direktor američkog diva Forda Jim Farley.
Cilj je suradnje udružiti resurse i biti brži i učinkovitiji u uvjetima sve žešće kineske konkurencije, dodao je Farley prilikom objave suradnje u Parizu.
Ford je također pozvao EU da bude pragmatična u provedbi zacrtanog cilja obustave prodaje novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem do 2035.
Potrošačima bi trebalo dopustiti da koriste hibridna vozila kroz dulje vremensko razdoblje i ne bi ih trebalo prisiljavati na tranziciju prije no što budu spremni, smatra Fordov šef za Europu Jim Baumbick.
Prijelaz bi trebao biti privlačniji i pristupačniji, dodao je Baumbick, i trebao bi biti pokretač potražnje, a ne njegova kočnica.
Vlade moraju osigurati poticaje za kupnju električnih vozila i za infrastrukturu za punjenje i izvan urbanih središta, poručio je poslovni čelnik američkog diva.