Europski proizvođači automobila u posljednje su vrijeme promijenili taktiku te su, kada su električna vozila u pitanju, sada fokusirani na cjenovno što povoljnije modele. Čini se da druge nema jer su aktualni automobili s električnim pogonom većini preskupi pa se okreću alternativama, a te alternative su kineske tvrtke poput BYD-a, Geelyja i drugih.

Kako bi im konkurirali, VW i druge europske kompanije tijekom sljedećih godina namjeravaju početi s prodajom automobila cijene oko 25 tisuća eura, a cilj je tu cijenu spustiti i na - 20 tisuća eura. Tako nešto neće biti jednostavno te će zahtijevati različite kompromise, no moglo bi privući brojne kupce jer, usprkos kvaliteti današnjih kineskih vozila, mnogi i dalje preferiraju poznate europske brendove.

Stiže EV2, a što je s EV1?

Osim Kineza, na tržištu električnih automobila prijete i druge kompanije - od američke Tesle pa do južnokorejskih Kije i Hyundaija. Kia je do sada predstavila nekoliko modela s električnim motorima, a sljedeće godine stiže i njihov model EV2, električni SUV čija bi cijena, kada se pojavi na tržištu, trebala iznositi ispod 30 tisuća eura.

S obzirom na način imenovanja električnih vozila te kompanije, nakon modela EV2, logično je pitanje možemo li očekivati i model EV1 još niže cijene. Odgovor na to pitanje novinarima Automotive Newsa dao je prvi čovjek Kije za Europu Marc Hedrich. A taj odgovor je - negativan. Naime, EV1 trenutačno nije u njihovim proizvodnim planovima, no to ne znači da se situacija s vremenom neće promijeniti. A objasnio je i kako ta promjena, odnosno odluka o proizvodnji jeftinog električnog vozila ovisi samo o jednoj jedinoj stvari - takav automobil mora biti profitabilan.

Ako bi se taj uvjet ispunio, onda bi Kia jednog dana mogla imati EV1, objasnio je novinarima.

Trenutačni problem je što automobilske kompanije moraju investirati velika sredstva u softver i drugu tehnologiju za električna vozila, a takva im onda ulaganja ne dopuštaju razvoj jeftinih vozila. Da biste prodali električno vozilo čak i za 22 tisuće eura, morate napraviti kompromis oko sadržaja, za što Kia nije zainteresirana, komentirao je situaciju oko potencijalnog jeftinog vozila.

Na pitanje o kineskoj jeftinoj konkurenciji rekao je kako je jasno da će Kinezi i dalje rasti, no s vremenom će taj rast doseći plafon, a njegov posao je boriti se protiv te konkurencije.