Istraživanja raka sve se češće okreću neočekivanim izvorima, primjerice crijevnim bakterijama hladnokrvnih životinja. Znanstvenici s Japanskog naprednog instituta za znanost i tehnologiju izvijestili su da mikrobi preuzeti od vodozemaca i gmazova mogu suzbiti tumore kod miševa, pri čemu je jedan soj u potpunosti uklonio tumore bez ozbiljnih nuspojava.

Budući da vodozemci i gmazovi rijetko obolijevaju od raka, tim znanstvenika iz Japana ispitao je nose li njihove crijevne bakterije zaštitna svojstva. Analizirali su 45 bakterijskih sojeva izoliranih iz žaba, daždevnjaka i guštera te izdvojili devet koji su kod miševa mjerljivo smanjivali rast tumora.

Najučinkovitiji se pokazao organizam Ewingella americana, izoliran iz japanske žabe gatalinke Dryophytes japonicus. Rezultati upućuju na to da crijevni mikrobiomi nižih kralježnjaka sadrže brojne još neokarakterizirane bakterijske vrste s iznimnim terapijskim potencijalom, pišu istraživači u radu objavljenom u znanstvenom časopisu Gut Microbes.

Jedna injekcija E. americana nije samo usporila bolest. Tumori su u potpunosti nestali, a kada su 30 dana kasnije ponovno unesene stanice raka, liječeni miševi ostali su bez tumora najmanje još mjesec dana. Bakterija je istodobno izravno napadala tumorsko tkivo i pojačavala imunološki odgovor, aktivirajući T limfocite, B limfocite i neutrofile (vrsta bijelih krvnih stanica).

Kod miševa se E. americana brzo uklanjala iz krvotoka, nije uzrokovala dugotrajnu toksičnost i nije oštetila zdrave organe. Injekcije su bile učinkovitije u smanjivanju tumora od nekih postojećih terapija, uključujući kemoterapijski lijek doksorubicin.

Ovi rezultati upućuju na to da E. americana predstavlja obećavajućeg terapijskog kandidata s prihvatljivim sigurnosnim profilom, prikladnim za mogući klinički razvoj, pišu autori studije.

Prije kliničkih ispitivanja potrebna su dodatna opsežna sigurnosna testiranja. Naše otkriće pokazuje ogroman, još neiskorišten potencijal koji se krije u raznolikim mikrobnim ekosustavima te ističu ključnu važnost očuvanja biološke raznolikosti za napredak medicinske znanosti i terapijskih inovacija, zaključuju na kraju japanski znanstvenici.

Izvor: Science Alert