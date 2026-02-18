Gotovo svakodnevno se piše o utjecaju umjetne inteligencije na tržište rada, a u posljednje vrijeme sve se više govori o njenom utjecaju na programere i developere te na softverske kompanije. Riječ je o zanimanjima za čije su se zaposlenike kompanije sve donedavno borile svim snagama, a sada se čini kako je budućnost za tu industriju prilično tmurna.

Tako, među inim, tvrdi i menadžer Polar Capital fonda Nick Evans. On je objasnio kako je njegov fond ostvario bolje rezultate u odnosu na 99 posto ostalih fondova tijekom razdoblja od jedne godine djelomično i zato što su prodali dionice softverskih kompanija prije ostalih. A objasnio je i zašto su to napravili: Smatramo da se aplikacijski softver suočava s egzistencijalnom prijetnjom zbog umjetne inteligencije.

Više neće ulagati u te kompanije

Fond je prodao gotovo sve udjele u softverskim tvrtkama poput SAP-a, HubSpota, Adobea i drugih te su poručili da više nemaju namjeru ponovno ulagati u te tvrtke. Podsjetimo, dionice softverskih tvrtki naglo su pale (u SAD-u od početka godine u prosjeku više od 20 posto) zbog straha kako će umjetna inteligencija i AI alati poput Claude Coworka automatizirati aplikacijski softver.

Zbog toga bi se na kraju potražnja za tradicionalnim aplikacijama mogla značajno smanjiti i kupci bi mogli manje investirati u softverske licence jer će im rješenja koja im trebaju ponuditi umjetna inteligencija kroz automatizaciju takvih zadataka. Dakle, ako AI agenti i tehnologija, uz malu pomoć iskusnih developera i inženjera, budu obavljali poslove do sada rezervirane za softverske tvrtke, postavlja se pitanje uloge velikih kompanija i brojnih trenutačnih zaposlenika u tim tvrtkama koje su sve do nedavno radili taj posao.

Potrebno se prilagoditi novom dobu

Evans je poručio svim investitorima kako trebaju reagirati brzo i prilagoditi se novom dobu u kojem modeli postaju sve bolji u kratko vrijeme, čime se disrupcija tržišta dodatno ubrzava.

Objasnio je i kako softverske kompanije sada nemaju konkurenciju samo u AI tvrtkama i njihovim alatima, već im konkurenti postaju i njihovi vlastiti klijenti. Naime, uz AI agente i automatizaciju, kompanije sve više razvijaju vlastite interne alate bazirane na umjetnoj inteligenciji kako bi smanjili troškove.

Zbog svega spomenutog, Evans kaže kako je pred softverskim tvrtkama bolno razdoblje prilagodbe koje mnogi neće preživjeti te je to usporedio s utjecajem interneta na tiskane medije. Iako su neke velike kompanije poput npr. SAP-a otpornije na ove promjene, činjenica je kako AI alati postaju “dramatično moćniji” tako da je nejasno kakva je dugoročna sudbina čak i takvih velikih specijaliziranih softverskih kompanija.

Umjesto u softver, njegov fond se okrenuo hardveru (najveći udio u ukupnom portfelju ima Nvidia) te kompanijama koje proizvode mrežnu opremu, optička vlakna, kao i onima koji osiguravaju energetsku infrastrukturu za podatkovne centre.

Izvor: NY Post