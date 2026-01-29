Otkazi u tehnološkoj industriji se nastavljaju. Nakon što je Meta nedavno najavila otpuštanje oko 1500 zaposlenika iz svog odjela Reality Labs, sada su nove otkaze najavili i u Amazonu. Podsjetimo, još u listopadu najavili su otpuštanje 14 tisuća zaposlenika, a ovog tjedna su najavili kako počinju s otkazima za 16 tisuća korporativnih zaposlenika. Riječ je o najvećim otpuštanjima od 2023. kada je kompanija pokazala izlazna vrata za 27 tisuća zaposlenika.

Iako nema službenih informacija, u ovom valu otkaza navodno bi bez posla trebali ostati zaposlenici u odjelima ljudskih resursa, prodaje, Amazon Web Servicesa i Prime Videa. Dugoročni plan kompanije jest otpuštanje oko deset posto od ukupno 1,58 milijuna zaposlenih jer su s jedne strane previše zapošljavali tijekom pandemije, a drugi razlog je što generativna AI sada može zamijeniti korporativne radnike, komentirali su na AP-u.

Dobro posluju, ali…

Neki se mogu pitati zašto smanjujemo uloge kada kompanija dobro posluje, komentirala je Amazonova starija potpredsjednica Beth Galetti još u listopadu, naglasivši tada umjetnu inteligenciju kao tehnologiju koja im omogućuje stvaranje inovacija brže nego ikada prije u povijesti. Pri tome je spomenula i bolju organizaciju, manje slojeva i birokracije, što u biti znači i - manje zaposlenih.

Galetti je utješila zaposlenike Amazona (barem one koji nisu dobili otkaz) komentarom kako kompanija ne ulazi u nekakav ciklus tijekom kojeg će svakih nekoliko mjeseci otpuštati nove ljude. Objasnila je kako će, osim spomenutih otpuštanja, Amazon nastaviti sa zapošljavanjem i investiranje u strateške industrije i funkcije koje su kritične za budućnost kompanije.

O utjecaju umjetne inteligencije na poslovanje ranije je govorio i izvršni direktor tvrtke Andy Jassy. Prema njemu, AI bi mogla utjecati na povećanje efikasnosti kroz smanjivanje ukupne radne snage, no vjeruje kako bi ta tehnologija mogla stvoriti nova radna mjesta. Upravo je i to jedna od najvećih debata oko umjetne inteligencije i njena utjecaja na radna mjesta. Dok je dio stručnjaka pesimističan i strahuju od masovnih otkaza, optimisti kažu kako će AI otvoriti nove mogućnosti i nove poslove.