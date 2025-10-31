Kada kvartalni prihodi kompanije porastu za 13 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine i popnu se na nevjerojatnih 180 milijardi dolara, vjerojatno zadnja stvar koju bi od takve tvrtke očekivali su - masovni otkazi. A upravo su to napravili iz Amazona, nakon što su objavili odlične poslovne rezultate.

Bez posla je tako ostalo čak 14 tisuća ljudi, a nakon šoka zbog otkaza, zaposlenike je iznenadilo i prilično bizarno objašnjenje izvršnog direktora tvrtke Andyja Jassyja o razlozima otpuštanja. Razlozi, naime, nemaju veze s financijama, odnosno novcem, niti nekim uštedama, a nisu povezani niti s umjetnom inteligencijom.

Nedavno smo pisali o tome kako su kompanije počele koristiti umjetnu inteligenciju kao opravdanje za brojna otpuštanja, a iako su na početku iz Amazona ipak spomenuli ovu tehnologiju prilikom najave otkaza, to nije glavni razlog zašto su se odlučili na takav potez. Prema CEO-u Jassyju, razlog zbog kojeg su se odlučili otpustiti 14 tisuća ljudi jest - kultura.

Najveći svjetski startup

On kaže kako je Amazon posljednjih godina zaposlio jako puno ljudi u brojnim odjelima i na brojnim lokacijama, što je dovelo do stvaranja brojnih novih slojeva, zbog čega se smanjuje kontrola nad ljudima koji zaista rade posao. To može dovesti do usporavanja vašeg vodstva, objasnio je i dodao kako Amazon želi poslovati kao najveći svjetski startup, a to znači - uklanjanje tih slojeva.

Podsjetimo, Jassy je prije nekoliko mjeseci komentirao Amazonov veliki rast posljednjih godina, naglasivši kako s tim rastom dolaze i promjene, uključujući i neke loše stvari. A jedna od tih loših stvari odnosi se na birokraciju koja postaje uteg za tvrtke koje žele napredovati i biti inovativne, što je cilj Amazona kao najvećeg svjetskog startupa. Sada su se, čini se, tog utega željeli riješiti.

Treba naglasiti kako su iz Amazona, govoreći o otkazima, spomenuli kako su ta otpuštanja usmjerena na spremnost za budući utjecaj umjetne inteligencije, a osim AI-a, poznato je kako je ova tvrtka fokusirana i na robotizaciju. Prema jednom nedavnom izvještaju, u budućnosti umjesto 600 tisuća ljudi koji će biti potrebni na brojnim radnim mjestima, namjeravaju zaposliti - robote.

