Nakon 27 godina na čelu Amazona, Jeff Bezos je 2021. godine odstupio s pozicije izvršnog direktora koju je preuzeo Andy Jassy. Nedugo nakon toga predstavljen je ChatGPT, AI alat koji je promijenio cijelu industriju, kao i fokus svih tehnoloških, ali i ostalih kompanija. Od preuzimanja dužnosti CEO-a, Jassy je otpustio brojne zaposlenike i ukinuo neke neprofitabilne inicijative, dok je i Amazon, naravno, krenuo s velikim ulaganjima u umjetnu inteligenciju.

Kako bi Amazon bolje poslovao i prilagodio se današnjem svijetu brzih i velikih promjena te kako bi ostali konkurentni, Jassy želi u potpunosti promijeniti i reformirati korporativnu kulturu i usvojiti startup mentalitet. Njegova želja je da Amazon počne poslovati kao najveći svjetski startup te je na nedavnoj konferenciji održanoj u Seattleu poručio kako se uvijek trebaju sjećati svojih korijena. A ti korijeni sežu u davne dane kada je kompanija imala puno manje zaposlenih i bila agilnija i brža u donošenju odluka, no s velikim rastom dolaze i promjene, uključujući i stvari koje nisu dobre: Kako postajete sve veći, jako je lako akumulirati birokraciju, jako puno birokracije koju možda ne vidite.

Prokletstvo koje koči inovacije

A upravo je ta birokracija veliki problem, pogotovo za kompanije koje žele brzo napredovati i biti inovativne. To smatra i Jassy: Rekao bih da je birokracija stvarno prokletstvo za startupove i poduzetničke organizacije.

Kako bi unijeli taj startup duh i smanjili birokraciju, Amazon je u posljednjih godinu dana unio neke promjene u poslovanje. Prvo su pozvali zaposlenike da se vrate u urede u kojima sada trebaju provoditi svih pet dan tjedno, a zatim su najavili kako će povećati udio zaposlenika u odnosu na menadžere za najmanje 15 posto. Također, zaposlenicima su omogućili da prijave određene birokratske procese ili pravila unutar kompanije za koja smatraju da su nepotrebni, odnosno da usporavaju poslovanje i inovacije.

Tijekom prošle godine zaposlenici su poslali oko 1500 takvih mailova, a na temelju njihovih povratnih informacijama promijenjeno je čak oko 455 procesa u kompaniji.

Usprkos svim ovim nastojanjima, sam proces transformacije Amazona u najveći svjetski startup te implementacija takve startup kulture u kompaniju veličine Amazona prilično je izazovan zadatak. Naime, Amazon je drugi najveći privatni poslodavac u SAD-u s više od 1,5 milijuna zaposlenika globalno, a njihovo poslovanje pokriva brojna područja - od maloprodaje preko clouda do oglašavanja, prodaje hardvera itd.



