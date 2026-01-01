Tehnologija je radikalno utjecala na svijet posljednjih 20-30 godina. Način života značajno se promijenio prvo s pojavom interneta, a zatim i s pametnim telefonima s kojima je porasla i popularnost društvenih mreža i komunikacijskih platformi o kojima smo s vremenom postali ovisni i čini se kako više ne možemo živjeti bez ekrana.

No koliko god da su te promjene bile goleme, čini se da je najveća transformacija tek pred nama. Naravno, u njenom centru je umjetna inteligencija, a s vremenom će to možda biti i humanoidni roboti. Te promjene, među inim, mnogi će osjetiti na jako težak način - kroz otkaze. Zbog AI-a mnogi su već ostali bez posla, a čini se kako još nismo niti na početku masovnih otpuštanja. S druge strane, kao i u prošlosti, AI bi mogla pokrenuti i masovno zapošljavanje jer će se pojavljivati novi poslovi i otvoriti brojna nova radna mjesta.

To su, naravno, sve nagađanja, a točan odgovor na pitanje godine, a možda i desetljeća (hoće li zbog AI više ljudi dobiti otkaz, nego će ova tehnologija otvoriti novih radnih mjesta), ne zna nitko, no na Business Insideru u jednom su članku skupili razmišljanja nekih od najvećih umova tehnologije i umjetne inteligencije. Evo što oni misle o tome kako će izgledati tržište rada kada AI postane sveprisutna.

Trauma, disrupcija i - utopija

Dario Amodei - izvršni direktor Anthropica prilično je pesimističan oko utjecaja AI-a na poslove. Upozorio je kako je prva stvar koju treba napraviti jest upozoriti ljude da problem postoji, naglasivši kako bi kroz sljedećih 5 godina umjetna inteligencija mogla eliminirati čak 50 posto početnih pozicija uredskih i administrativnih poslova, kao i drugih poslova za koje je potreban viši stupanj obrazovanja. Objašnjava kako mnogi misle da pretjeruje jer sposobnosti AI-a danas nisu tako velike da bi mogla masovno zamijeniti ljude, no on kaže kako je rast ove tehnologije eksponencijalan te on ne govori o prijetnje ove tehnologije danas, već za nekoliko godina.

Elon Musk - najbogatiji čovjek na svijetu nedavno je komentirao kako će AI brzo poput munje preuzeti sve poslove koji su digitalni i koji uključuju rad na računalima. S druge strane, poslovi koji uključuju fizičku aktivnost neće biti ugroženi još neko vrijeme.

Objasnio je kako će s vremenom postojati velika potražnja za poslovima, no to neće biti isti poslovi kao ovu koje radimo danas te je podsjetio kako je takav proces transformacije već zabilježen tijekom moderne povijest. Proces koji će pokrenuti AI bit će obilježen i traumom i disrupcijom, no na kraju bi čovječanstvo na krilima tehnologije moglo doživjeti utopiju jer će kroz univerzalne visoke prihode bogatstvo biti svima dostupno.

Jensen Huang - čovjek čija je kompanija na krilima umjetne inteligencije, odnosno hardvera koji se koristi za razvoj i treniranje AI-a, premašila tržišnu vrijednost od nevjerojatnih 5 bilijuna dolara, ne slaže se s negativnim pogledom na budućnost u kojoj će AI imati veliku ulogu. Više je puta naglasio kako ljudi neće izgubiti posao zbog same AI ili robota, već će ih zamijeniti ljudi koji će znati kako koristiti robote i umjetnu inteligenciju.

Svijet još nije spreman…

Sam Altman - s Altmanom i njegovim ChatGPT-jem započela je AI revolucija, a prema njemu, ta bi revolucija neke poslove trebala u potpunosti izbrisati, no također će i stvoriti brojna nova radna mjesta. Smatra kako su AI agenti u kompanijama već sada poput zaposlenika na početnim pozicijama te da je umjetna inteligencija trenutačno već bolja u nekim zadacima od ljudi. U jednom ranijem intervjuu objasnio je kako svijet još nije spreman za humanoidne robote, no jednom kada se pojave promijenit će i našu svakodnevicu i tržište rada.

Andy Jassy - CEO Amazona prilično je otvoren s njihovim planovima oko umjetne inteligencije. Kako s vremenom budu koristili više generativne AI i AI agenata, promijenit će se način na koji rade te će biti potrebno manje ljudi za pozicije koja obavljaju danas. Ipak, vjeruje kako će ljudi raditi druge vrste poslova.

Yann LeCun - stručnjak kojeg je Mark Zuckerberg postavio kao glavnog AI znanstvenika u Meti nedavno je najavio povlačenje iz te kompanije. U razmišljanju o budućnosti, on je na strani Jensena Huanga i protivi se razmišljanju Amodeija. Kaže kako će naši odnosi s AI-jem, uključujući i superinteligenciju biti takvi da će ljudi i dalje biti šefovi tehnologiji.

AI će promijeniti tržište rada

Mustafa Suleyman - prema šefu umjetne inteligencije u Microsoftu, umjetna inteligencija će sigurno promijeniti tržište rada, no pitanje je hoće li to biti za 10 ili 50 godina. U jednom ranijem intervjuu rekao je kako je uvjeren da ljudi ne žele raditi na linijama za pakiranje zubnih pasta, već da žele slijediti svoju strast i raditi kreativne stvari. Za pretpostaviti je da vjeruje kako bi AI trebala omogućiti upravo to.

Demis Hassabis - suosnivač Googleova DeepMinda vjeruje kako će AI stvoriti vrlo vrijedna radna mjesta te je mladima poručio da i dalje proučavaju STEM predmete jer je od velike važnosti razumjeti osnove u područjima matematike, fizike i računarstva.

Geoffrey Hinton - jedan od kumova AI-a smatra kako će za svakodnevni intelektualni rad AI jednostavno sve zamijeniti. Objasnio je kako ljudi trebaju biti vrlo vješti kako bi imali posao koji je otporan na AI jer će s vremenom tehnologija biti bolja od ljudi u svemu. Kao neka od sigurnijih područja i on je spomenuo radna mjesta koja zahtijevaju fizički rad poput vodoinstalatera.

Eric Yuan - šef Zooma također spada među one koji vjeruju da bi nam AI trebala olakšati živote. Zbog ove tehnologije ljudi bi mogli imati kraći radni tjedan i raditi samo 3-4 dana tjedno. Slaže se kako će neki poslovi nestati, no vjeruje kako će i dalje biti potrebni ljudi za neke druge pozicije i poslove. Među inim, da nadgledaju AI i ispravljaju eventualne greške tehnologije.

Aravind Srinivas - CEO Perplexityja budućnost vidi kao sredinu između Amodijevog pesimizma i ružičastih projekcija o tome kako će se zahvaljujući AI-ju otvoriti brojna nova zanimanja. Ono što svakako možemo očekivati jest privremena faza gubitaka radnih mjesta, a ta će faza označiti borbu za mnoge ljude koji će ostati bez posla ili će se boriti da ostanu na radnom mjestu.

