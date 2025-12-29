Geoffrey Hinton jedan je od kumova umjetne inteligencije koji je, zbog svog doprinosa stvaranju ove tehnologije i znanosti, zaslužio i Nobelovu nagradu iz fizike. On je ranije bio zaposlen u Googleu, no napustio je tu kompaniju iz prilično zanimljivog razloga. Naime, otišao je kako bi mogao otvoreno govoriti o potencijalnom opasnostima i prijetnjama koje umjetna inteligencija predstavlja čovječanstvu.

A tijekom sljedeće godine čini se kako bi mnogi mogli osjetiti posljedice AI-a i to kroz - masovne otkaze.

Vidjet ćemo umjetnu inteligenciju koja će biti još bolja. Već je sada ekstremno dobra, komentirao je Hinton tijekom intervjua za CNN i upozorio kako će ova tehnologija imati sposobnost zamijeniti brojne, brojne poslove u 2026. godini.

Više tehnologije, manje ljudi

Komentirao je kako umjetna inteligencija već sada može zamijeniti poslove u pozivnim centrima, ali moći će zamijeniti i brojne druge poslove. Napredak ove tehnologije je rapidan i prilično nevjerojatan te svakih “sedam mjeseci ili slično” može obavljati zadatke koji su otprilike dvostruko dulji te je umjetna inteligencija već prešla s kodiranja od jedne minute na cijele projekte koji traju oko sat vremena.

Takav veliki napredak možemo očekivati i u budućnosti i godinama koje dolaze te Hinton kaže kako će za nekoliko godina AI moći raditi projekte softverskog inženjerstva koji traju mjesecima te će za takve projekte biti potrebno jako malo ljudi. Upravo je ta brzina kojom se AI razvija - pogotovo u pogledu rasuđivanja, ali i obmanjivanja ljudi, a koja je puno veća u odnosu na njegova ranija razmišljanja, veliki razlog za zabrinutost. On je promjenu koju donosi umjetna inteligencija usporedio s industrijskom revolucijom u kojoj su strojevi zamijenili ljudsku fiziku snagu, a AI bi mogla napraviti nešto slično, ali - s ljudskom inteligencijom.

Proces se neće odvijati istovremeno

Kako će AI biti sve bolja, tako će sve češće i sve više mijenjati ljude na njihovim radnim mjestima te Hinton upozorava kako zbog toga u 2026. prijeti veliki rast nezaposlenosti. Iako je svima jasno kako će AI zaista zamijeniti ljude na brojnim poslovima, dio tehnoloških stručnjaka vjeruje kako će se upravo zbog ove tehnologije stvoriti novi poslovi i otvoriti brojna nova radna mjesta. Ipak, taj se proces neće odvijati istovremeno te će proći dosta vremena dok ova tehnologija ne stvori nove poslove, dok će dio aktualnih poslova brzo nestati.

Dio stručnjaka, poput Ryana Coxa iz kompanije Teneo, ima drukčiji i optimističniji pogled na utjecaj ove tehnologije na tržište rada: Ne radi se o tome da AI danas briše radnu snagu, ona je preoblikuje, prenijeli su na Business Insideru njegov komentar i pogled na utjecaj AI-a na poslove.

