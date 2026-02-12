Apple je sredinom 2024. godine najavio velike planove vezane uz AI opcije, a u centru te najave bila je njihova glasovna asistentica Siri koja je, uz pomoć umjetne inteligencije, trebala dobiti nove mogućnosti koje su značajno trebale poboljšati iskustvo korištenja njihovih uređaja. Kao što je poznato, Apple nije uspio napraviti dovoljno dobar proizvod pa su odgodili izlazak nadograđene Siri.

Problem zaostajanja za konkurencijom na području AI-a odlučili su riješiti partnerstvom s Googleom i korištenjem njihova modela baziranog na umjetnoj inteligenciji Gemini. Iako se stekao dojam kako će na krilima Geminija Apple brzo poboljšati Siri te, kao što su ranije i najavili, do ovog proljeća predstaviti nadogradnju koja će donijeti brojne AI opcije za ovu asistenticu, posljednje informacije pokazuju kako su se pojavili novi problemi za ovu kompaniju.

Opcije nisu otkazane, nego odgođene

Naime, prema poznatom analitičaru koji godinama prati Apple Marku Gurmanu, razvoj posljednje verzije Siri ne izgleda dobro u testiranjima. Stvari su tako loše da su se u Appleu odlučili kako ponovno neće objaviti verziju Siri sa svojim ranije najavljenim značajkama, već će sa sljedećom verzijom iOS-a predstaviti blagu nadogradnju koja bi mogla biti razočaranje. Naime, korisnici iPhonea već dugo vremena očekuju revoluciju u korištenju Siri, no umjesto novih opcija i boljih mogućnosti, sve što im je Apple do sada pružio su - odgode. Problem je, među inim, što i nova verzija Siri koja se testira netočno obrađuje upite te joj treba previše vremena za davanje odgovora.

Ono što ipak treba naglasiti jest kako ove opcije nisu otkazane, odnosno Apple neće odustati od njih, već su samo - odgođene. Po tko zna koji put.

Sljedećeg mjeseca, u okviru verzije iOS 26.4 mobilnog operativnog sustava, Apple bi ipak trebao predstaviti manje nadogradnje i poboljšanja, dok dva mjeseca nakon toga, s još jednim updateom mobilnog operativnog sustava u svibnju, očekujemo implementaciju dodatnih značajka u Siri.

U rujnu, kao i svake godine, očekujemo potpuno nove verzije operativnih sustava za Appleove uređaje, među inim i iOS 27 za iPhone i do tada bi se trebao ostvariti nekakav dodatni napredak s glasovnom asistenticom Siri i umjetnom inteligencijom.

Ipak, kako je to Gurman slikovito opisao, “situacija ostaje fluidna” te bi se planovi u budućnosti mogli dodatno mijenjati.

Izvor: Gizmodo