Velike kritike tehnološkog diva: Nešto je trulo u Appleu, to je znak kompanije u krizi

John Gruber poznati je analitičar i bloger koji više od dva desetljeća prati Apple i jako je dobro upoznat sa situacijom i događanjima u kompaniji. Iako se ta situacija čini prilično zadovoljavajućom jer je tržišna vrijednost kompanije već od 3,2 bilijuna dolara, a mnogima su njihovi gadgeti omiljeni uređaji koje svakodnevno koriste, Gruber je na svom blogu Daring Fireball kritizirao kompaniju navodeći kako je u “nešto trulo” u Appleu.

Apple kasni s razvojem: Odgodili nadogradnju za Siri za sljedeću godinu

Prema Gruberu, ova je kompanija izgubila svoju vjerodostojnost, što bi je u budućnosti moglo skupo stajati. Kao ključni razlog tog gubitka istaknuo je nedavnu odluku o odgodi nadogradnje glasovnog asistenta. Kako smo već pisali, Siri je trebala dobiti napredne AI funkcionalnosti koje bi joj omogućile pokretanje radnji unutar drugih aplikacija. No, ta značajna nadogradnja odgođena je najmanje do sljedeće godine.

Fijasko

Iako ovo nije prvi put da je Apple odgodio neki servis ili proizvod (Gruber podsjeća na odustajanje od razvoja vanjskog punjača AirPower), važnost generativne umjetne inteligencije puno je veća. Ipak, čak niti sama odgoda nije toliki problem. Puno veći problem, naime, nalazi se u činjenici što je Apple prodao priču koja - nije istinita.

Fijasko ovdje nije u tome što Apple kasni s umjetnom inteligencijom. Također, nije niti u tome što su prošli tjedan morali objaviti sramotno kašnjenje obećanih opcija. To su problemi, to nije fijasko, a problemi su događaju. Neizbježni su… Fijasko je u tome što je Apple iznio priču koja nije bila istinita, onu za koju su neki ljudi u tvrtki sigurno znali da nije istinita i na temelju toga su postavili kurs, objasnio je što zamjera Appleu i zašto smatra kako trenutačni kurs nije tako dobar.

Kultura prosječnosti i izlika

Naime, personalizirane opcije za Siri koje je Apple prikazao početkom lipnja na WWDC konferenciji bile su konceptualne, to nije bio demo proizvoda koji se razvija, već već samo konceptni video. Konceptni videozapisi su s***e i znak kompanije u rasulu, ako ne i krize.

Nastavio je u oštrom tonu: Možete rastegnuti istinu i zadržati vjerodostojnost, no ne možete zadržati vjerodostojnost sa s*****a.

Gruber smatra kako je Tim Cook već trebao održati sastanak sa zaposlenicima kako bi riješio ovu situaciju, odnosno kako je to ovaj bloger nazvao - debakl. A ako to nije napravio ili ako se ne dogodi uskoro, to znači da je “vožnja gotova” jer bi kulturu izvrsnosti i odgovornosti mogla zamijeniti kultura prosječnosti i izlika, napisao je na Daring Fireballu ovaj bloger.