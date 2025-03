Poznato je kako Appleovi proizvodi nisu jeftini i ako namjeravate kupiti novi telefon, računalo ili slušalice, jasno je kako ćete posegnuti malo dublje u džep odnosno, ako tražite nekakve jeftinije uređaje, morat ćete posegnuti potražiti neki drugi brend. Usprkos tome, u Appleu godinama mogu biti zadovoljni s odličnom potražnjom za njihovim gadgetima te su korisnici spremni platiti premium cijenu za uređaj s oznakom jabuke.

No to se ipak ne odnosi na sve uređaje te se pokazalo da su korisnici negdje ipak odlučili povući crtu, što možemo vidjeti na primjeru Visiona Pro koji se pokazao kao priličan debakl, što i ne čudi s obzirom na to da je za njega potrebno dati čak 3500 dolara.

Najskuplji iPhone dosad

Prema informacijama koje je objavio poznati analitičar Ming Chi-Kuo, Apple za kraj sljedeće godine priprema još jedan uređaj s premium, odnosno kako neki mediji komentiraju, astronomskom cijenom - iPhone s fleksibilnim ekranom. U prodaji bi se trebao pojaviti s cijenom između 2000 i 2500 dolara, no usprkos takvo velikoj cifri, Chi-Kuo kaže kako u Appleu vjeruju da će, pogotovo za lojalne fanove ove tvrtke, to biti uređaj koji će “morati imati”.

Dok Vision Pro svakako nije gadget koji će se svakodnevno koristiti te i dalje nema dovoljno aplikacija s kojim bi se privukao veći broj korisnika (koji su, naravno, spremni platiti tu cifru), sa savitljivim iPhoneom to je druga stvar jer je to uređaj koji će se koristiti svakodnevno, odnosno koji će biti glavni uređaj za telefoniranje, surfanje, društvene mreže i slično.

Što se nekih opcija ovog uređaja tiče, on će biti sličan kao i Samsungovi telefoni iz serije Fold, što znači da će se otvarati kao knjiga. S vanjske strane imat će ekran dijagonale 5,5 inča, a kada se otvori dijagonala ekrana iznosit će 7,8 inča. Imat će četiri kamere - dvije s prednje strane i dvije sa stražnje strane i sve 4 će se moći koristiti kada je telefon zatvoren i otvoren.

Veliki fokus na AI

Kada je zatvoren, bit će tanak 9 do 9,5 mm, odnosno 4,5 do 4,8 mm kad je otvoren. Šarka će biti napravljena od kombinacije nehrđajućeg čelika i legure titana, a očekuje se kako će Apple riješiti i problem nabora na ekranu kada se otvori pa on ne bi trebao biti vidljiv.

Kada se pojavi na tržištu trebao bi imati vrhunski hardver te će Apple veliki fokus na njemu staviti na umjetnu inteligenciju i različite AI opcije. Ipak, jednu opciju koja je uobičajena na telefonima čini se da neće imati - prepoznavanje lica, već bi Face ID trebao zamijeniti Touch ID koji će biti integriran na bočnoj tipki.

Konačne hardverske opcije trebale bi biti finalizirane tijekom drugog ovogodišnjeg kvartala, nakon čega bi taj “projekt trebao službeno krenuti”, no masovna proizvodnja fleksibilnog iPhonea ne očekuje se prije posljednjeg kvartala 2026. Na tržištu bi se trebao pojaviti krajem sljedeće ili početkom 2027. godine, a Appleov plan za proizvodnju za 2026. iznosi 3 do 5 milijuna uređaja, dok bi se godinu poslije ta proizvodnja trebala povećati na 20-ak milijuna.

