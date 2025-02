Poznato je što Apple planira za sljedeću godinu: Stiže najskuplji iPhone

Iako se godinama spominju Appleovi uređaji s fleksibilnim ekranima te su se glasine posljednjih mjeseci intenzivirale. Poznato je kako ova tvrtka nije htjela žuriti sa svojim prvim savitljivim telefonima dok se tehnologija, pogotovo ekrani, ne usavrše. Sve do prošle godine ovo je tržište bilo u velikom porastu, no onda je potražnja za fleksibilnim telefonima značajno smanjena, a ista su predviđanja i za ovu godinu.

No prema nekim ranijim predviđanjima analitičara, do nove promjene i velikog povećanja prodaje ovog tipa uređaja ponovno bi trebalo doći sljedeće godine, a glavni razlog za to upravo bi trebao biti - savitljivi iPhone. Ovaj tjedan objavljene su nove glasine koje potvrđuju ta ranija predviđanja prema kojima bi iPhone Fold (ili kako će se već telefon zvati) pojaviti u drugoj polovici 2026. godine.

Prema podacima ET Newsa iz Južne Koreje, Apple bi već do travnja ove godine trebao imati definiran popis dobavljača komponenata, od kojih bi onda trebali odabrati one najbolje, tj. one za koje vjeruju da im mogu na vrijeme isporučiti najkvalitetnije komponente.

Što se nekih konkretnih detalja o samom uređaju tiče, niti jedan dosadašnji izvor pa tako i ET News, još nema informacija o tome kolike će biti dijagonale ekrana, kakav će imati hardver, hoće li imati nekakve specifičnosti i slično. Ono što poznato jest da će to biti telefon koji će se otvarati kao knjiga, odnosno na tržištu će konkurirati telefonima poput Samsungova Galaxy Z Folda. Neke još ranije glasine govorile su kako su u Appleu bili bliži ideji o preklopniku poput Flipa, no čini se kako su ipak promijenili mišljenje.

Savršen preklopni ekran?

Za proizvodnju ekrana trebao bi biti zadužen Samsung, a za njegovu zaštitu Corning, dok bi za šarke ekrana trebala biti zadužena američka kompanija Amphenol. Očekuje se kako se kako na ekranu neće biti vidljiv nabor na mjestu gdje se preklapa - što je nešto što se do sada pokazao kao veliki izazov proizvođačima savitljivih telefona, iako je Oppo na svom nedavnom modelu pokazao kako je moguće napraviti gotovo pa savršen preklopni ekran.

S obzirom na to da bi se ovaj telefon na tržištu trebao pojaviti sljedeće godine, tijekom sljedećih mjeseci očekujemo sve više glasina o iPhoneu Fold koji će, to je jasno, biti najskuplji Appleov telefon do sada. Kompanija je prošli tjedan predstavila novi model iz svoje najjeftinije serije (iako je njegova cijena sada porasla na prilično velikih 599 dolara), a iako se još ne govori o cijeni najskupljeg modela, ne bi se trebali iznenaditi ako ona bude veća od 2 tisuće dolara.

Prije toga, točnije u rujnu ove godine kompanija će predstaviti svoju redovnu nadogradnju i četiri nova modela iz serije iPhone 17 koja bi trebala uključivati i najtanji Appleov telefon do sada, iPhone 17 Air.

Izvor: Tech Spot