Znanstvenici otkrili promjene u vodama oko Antarktike koje zabrinjavaju

Znanstvenici koji proučavaju polarna područja i klimatske promjene, otkrili su dramatičnu i neočekivanu promjenu u Južnom oceanu i na Antarktici.

Naime, u posljednjih 10 godina Antarktika je izgubila morski led veličine Grenlanda, što je najveća zabilježena promjena u okolišu bilo gdje na Zemlji. No, otapanje leda nije ublažilo slanost Južnog oceana, nego, kako su znanstvenici otkrili, zapravo ju je povećala.

Koristeći satelitske podatke, Sveučilište u Southamptonu otkrilo je nagli porast površinske slanosti u Južnom oceanu. Nakon desetljeća otapanja leda i sve manjeg saliniteta Južnog oceana, ova neočekivana promjena zabrinula je znanstvenike i ukazala na dodatno pogoršavanje problema.

U studiji objavljenoj u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, znanstvenici su upozorili da će slanija oceanska voda dovesti do dodatnog otapanja morskog leda. Naglasili su kako je uočena ponovna pojava ogromne rupe u morskom ledu koja nije viđena od 1970-ih.

Slanija površinska voda omogućuje toplini dubokog oceana da se lakše diže, topi morski led odozdo. To je opasna povratna petlja: manje leda dovodi do više topline, što dovodi do još manje leda. Povratak polinije Maud Rise signalizira koliko su trenutni uvjeti neobični. Ako se ovo slano stanje s niskim udjelom leda nastavi, moglo bi trajno preoblikovati Južni ocean - a s njim i planet. Posljedice su već globalne: jače oluje, topliji oceani i smanjenje staništa za pingvine i druge kultne antarktičke divlje životinje, upozorio je dr. Alessandro Silvano sa Sveučilišta Souhampton.

Znanstvenici su zabrinuti da ovi novi nalazi pokazuju kako još uvijek u potpunosti ne razumiju klimatske promjene i njihov utjecaj na morski led. A to bi moglo otežati predviđanje budućih promjena.

Iako su znanstvenici očekivali da će klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem na kraju dovesti do smanjenja antarktičkog morskog leda, vrijeme i priroda ove promjene ostali su neizvjesni. Prethodne projekcije naglašavale su pojačano osvježavanje površine i jaču stratifikaciju oceana, što je moglo podržati održivi pokrov morskog leda. Umjesto toga, došlo je do brzog smanjenja morskog leda - važnog reflektora sunčevog zračenja - što potencijalno ubrzava globalno zatopljenje, upozorio je koautor rada Aditya Narayanan.

Stoga znanstvenici pozivaju na kontinuirano praćenje kako satelitima, tako i na terenu, kako bi se što je moguće bolje razumjeli pokretaći nedavnih i budućih promjena u sustavu leda i oceana.