Windowsi uskoro dobivaju značajku koja će se svidjeti svim korisnicima Androida

Microsoft istražuje novi način povezivanja pametnih telefona i računala, s ciljem da prelazak s jednog uređaja na drugi bude potpuno neprimjetan. Tehnološki div je tu mogućnost predstavio kroz Windows 11 Insider Preview Build 26200.5761 (KB5064093) na Dev Channelu, a objava se nalazi na Windows blogu.

Predstavljanje značajke "Nastavi na računalu"

Eksperimentalna značajka pod nazivom "Nastavi na računalu" omogućuje da podržane Android aplikacije koje imaju odgovarajuću Windows verziju odmah nastave s radom, prelaskom korisnika na korištenje računala. Microsoft je postupak prikazao pomoću aplikacije Spotify, gdje je aktivna sesija na Android pametnom telefonu korisniku prikazala obavijest s opcijom "Nastavi na ovom računalu".

U tom primjeru korisnici mogu nastaviti slušati istu pjesmu, podcast ili epizodu audioknjige bez prekida. Prema Microsoftu, značajka će na Windows 11 uređajima prikazivati obavijesti svaki put kada je aktivna neka kompatibilna aplikacija na pametnom telefonu povezanom s računalom.

Kako sve to funkcionira?

Za korištenje značajke Nastavi na računalu Android uređaji moraju se prvo povezati putem Bluetootha i upariti kroz aplikaciju Link to Windows. Microsoft zasad nije potvrdio koje će aplikacije trećih strana, osim Spotifya, biti podržane.

Taj razvoj nadovezuje se na ranije alate poput aplikacije Phone Link, predstavljene 2022. godine, koja omogućuje upravljanje pozivima, odgovaranje na poruke i primanje obavijesti s Android telefona. Iako je Microsoft u ožujku ukinuo Windows Subsystem for Android, nastavlja dodavati funkcije povezivanja, uključujući nedavno uvedenu mogućnost korištenja Android kamera kao web-kamera za PC.

Izvor: Tech Times