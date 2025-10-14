Izuzetno zahtjevna transplantacija bubrega s rijetkom anatomskom građom izvedena je potkraj prošloga tjedna u riječkom KBC-u, u operacijskoj dvorani Klinike za urologiju na Sušaku, čime je još jednom potvrđena stručnost riječkih liječnika u području transplantacijske medicine.

Obznanjeno je to na konferenciji za novinare u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Rijeka, na kojoj je rečeno da je, prema saznanjima koje imaju, to bila prva transplantacija takve vrste u Hrvatskoj.

Primatelj bubrega, mlađa odrasla osoba, je dobro, nema komplikacija i oporavlja se, a presađeni bubreg pokazuje punu fiziološku funkcionalnost. Donirani dječji bubreg je u riječki KBC stigao posredstvom međunarodne organizacije Eurotransplant.

Ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić zahvalio je svima koji su sudjelovali u pripremi i provedbi zahvata te svim službama.

Podsjetio je da je još 2022., u dogovoru sa strukom, donio odluku o posebnim potporama transplantacijskom programu na razini riječkog KBC-a, s uvođenjem organizacijskih nadstandarda.

Udvostručen donorski program

Već iduće godine smo udvostručili donorski program, za 50 posto povećali broj uspješno transplantiranih bubrega te napravili značajan iskorak u suradnji s međunarodnom mrežom Eurotransplant, rekao je.

Ružić je ocijenio da je novi uspjeh riječkih stručnjaka nastavak sjajne prakse u riječkom KBC-u.

Osim broja transplantacija, pokazatelj uspjeha je, kaže, i to što se izvodi niz specifičnih, najkompleksnijih oblika transplantacija bubrega, poput bubrega pedijatrijske dobi, autotransplantacije te transplantacija u najrazličitijim prirođenim ili stečenim anatomskim varijantama i donora i primatelja.

Sve to, uz bogatu znanstvenu i nastavnu aktivnost, predstavlja čvrste temelje zbog kojih je Klinika za urologiju KBC-a Rijeka sjedište Referentnog centra za transplantaciju bubrega Ministarstva zdravstva, rekao je.

Naglasio je da transplantacijska medicina pokreće i razvoj drugih struka, uključuje multidiciplinarnost i donosi trajni razvoj svakodnevne prakse.

Kazao je i da KBC Rijeka, uz Referentni centar za transplantaciju bubrega, kojem je nedavno potvrđen status za novih pet godina, ima ukupno 12 takvih centara i jedan novi, u postupku recenzije.

Donor imao rijetku kongenitalnu anomaliju

Predstojnik Klinike za urologiju i vođa tima Josip Španjol objasnio je da se posebnost zahvata ogleda u činjenici da je donor bio s pelvičnom ektopijom bubrega, rijetkom kongenitalnom anomalijom kod koje bubreg nema uobičajeni anatomski položaj nego je smješten u maloj zdjelici.

Takvi su organi, dodao je, izniman izazov za transplantacijski tim jer je umjesto jedne arterije i vene, taj bubreg imao čak četiri arterije i tri vene, jako tanke i kratke, što otežava spajanje s primateljevim krvnim žilama.

Zahvat je dodatno otežavala i neuobičajeno kratka mokraćovodna cijev i izražena lobulacija bubrega, kazao je i zaključio da je unatoč svim izazovima, transplantacija uspješno izvedena zahvaljujući vrhunskom timu stručnjaka.

Pročelnik Zavoda za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega Ivan Bubić naglasio je da transplantacija zahtjeva multidisciplinarni tim te da je ove godine obavljeno devet transplantacija, a na listi čekanja je 80 pacijenata.

Transplantaciji tim su s urološke strane činili Josip Španjol, Antun Gršković i Juraj Ahel, zatim instrumentari Sanela Škevin i Karlo Perković, anesteziološku potporu osigurali su Alen Protić i Danijel Marić, a nefrološki tim činili su Stela Živčić-Ćosić i Ita Jelić Pranjić.

Iz riječke bolnice još su naveli da se na Klinici za urologiju obavi oko 20 transplantacija bubrega na godinu. Podsjećaju da je u KBC-u Rijeka 1971. izvedena prva transplantacija bubrega u široj regiji te je do tada u Rijeci uspješno obavljeno više od 1200 transplantacija bubrega.