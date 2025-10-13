Kada je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2025. John Martinis počeo primati desetke poruka iz Grčke, pomislio je da je nešto ostalo izgubljeno u prijevodu ili da je nešto krivo napravio. Vidim sve te e-mailove iz Grčke i pomislih, jesam li nešto pogrešno napravio?, rekao je Martinis za grčki portal Kathimerini.tri vijesti o kojima se priča Tako obična, no tako misteriozna Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično Već se koristi u Ukrajini Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova Novo istraživanje otkriva Skromna vrsta gljive mogla bi liječiti ljudsko tkivo
Zbunjenost je potaknula australska web stranica The Greek Herald, koja je Martinisa opisala kao "grčko-američkog" znanstvenika još 2020. godine, vjerojatno zbog njegova prezimena. Na to su nasjeli i grčki mediji, uključujući grčki portal Kathimerini. Nijedan drugi izvor nije spominjao grčko podrijetlo, ali priča se brzo proširila Grčkom. Martinis je sve pojasnio grčkim novinarima. Ispostavilo se da nisam grčko-američkog, nego hrvatskog podrijetla, rekao je te ih upitao jesu li još uvijek zainteresirani za intervju.
Nobelovac porijeklom s Komiže
Ipak, priznaje mogućnost vrlo davne povezanosti. Činjenica da ime moga oca potječe s otoka negdje na sredini Jadrana i da su se ljudi kroz povijest selili uzduž te obale, ostavlja mogućnost da imamo i grčke korijene. Ali govorimo o razdoblju prije otprilike 400 godina, rekao je iz svoga doma u Santa Barbari.
Congratulations to #US scientist John #Martinis for the 2025 #Nobel Prize in #Physics for groundbreaking contributions to #quantumcomputing. His roots are in #Komiža on the #Croatian island of #Vis. The 1.2 million #CroatianAmericans represent an unbreakable bond between 🇭🇷 & 🇺🇸. pic.twitter.com/pUv6aP6cYU— Sebastian Rogač (@SebastianRogac) October 12, 2025
Otok o kojem priča jest hrvatski otok Komiža, a kako je otkrio za Jutarnji list, njegov djed je imigrirao u SAD još prije Drugog svjetskog rata, zajedno s njegovim ocem kojem je tad bilo tek 10 godina.
Martinis je Nobelovu nagradu za fiziku podijelio s fizičarima Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom za rad o makroskopskom tuneliranju i kvantizaciji energije u električnim krugovima. Znanost radiš zbog radosti otkrića, to je tvoja nagrada. Lijepo je dobiti priznanje, ali nije razlog zbog kojeg to radiš, rekao je.
Nakon godina rada na Sveučilištu California i u Googleovu Quantum AI Labu, odlučio je osnovati vlastitu tvrtku. Jednostavno se više nisam uklapao u Google. Osnivanjem vlastite tvrtke mogli smo sve promisliti iznova, to je pravi put, rekao je na kraju za anvedeni grčki list.