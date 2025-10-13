Kada je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2025. John Martinis počeo primati desetke poruka iz Grčke, pomislio je da je nešto ostalo izgubljeno u prijevodu ili da je nešto krivo napravio. Vidim sve te e-mailove iz Grčke i pomislih, jesam li nešto pogrešno napravio?, rekao je Martinis za grčki portal Kathimerini.

Zbunjenost je potaknula australska web stranica The Greek Herald, koja je Martinisa opisala kao "grčko-američkog" znanstvenika još 2020. godine, vjerojatno zbog njegova prezimena. Na to su nasjeli i grčki mediji, uključujući grčki portal Kathimerini. Nijedan drugi izvor nije spominjao grčko podrijetlo, ali priča se brzo proširila Grčkom. Martinis je sve pojasnio grčkim novinarima. Ispostavilo se da nisam grčko-američkog, nego hrvatskog podrijetla, rekao je te ih upitao jesu li još uvijek zainteresirani za intervju.

Nobelovac porijeklom s Komiže

Ipak, priznaje mogućnost vrlo davne povezanosti. Činjenica da ime moga oca potječe s otoka negdje na sredini Jadrana i da su se ljudi kroz povijest selili uzduž te obale, ostavlja mogućnost da imamo i grčke korijene. Ali govorimo o razdoblju prije otprilike 400 godina, rekao je iz svoga doma u Santa Barbari.

Otok o kojem priča jest hrvatski otok Komiža, a kako je otkrio za Jutarnji list, njegov djed je imigrirao u SAD još prije Drugog svjetskog rata, zajedno s njegovim ocem kojem je tad bilo tek 10 godina.

Martinis je Nobelovu nagradu za fiziku podijelio s fizičarima Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom za rad o makroskopskom tuneliranju i kvantizaciji energije u električnim krugovima. Znanost radiš zbog radosti otkrića, to je tvoja nagrada. Lijepo je dobiti priznanje, ali nije razlog zbog kojeg to radiš, rekao je.

Nakon godina rada na Sveučilištu California i u Googleovu Quantum AI Labu, odlučio je osnovati vlastitu tvrtku. Jednostavno se više nisam uklapao u Google. Osnivanjem vlastite tvrtke mogli smo sve promisliti iznova, to je pravi put, rekao je na kraju za anvedeni grčki list.