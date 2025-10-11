Sredinom tekućeg mjeseca, točnije 14. listopada stiže prekretnica za milijune korisnika Windows 10 operativnog sustava (OS) širom svijeta. Microsoft službeno ukida podršku za taj OS, no pojavilo se mnogo dezinformacija o tome što to zapravo znači. Ovdje razjašnjavamo pet uobičajenih mitova koji kruže internetom.

Mit 1: Windows 10 će potpuno prestati raditi

Suprotno alarmantnim tvrdnjama, Windows 10 se neće ugasiti na ranije naveden datum. Kraj životnog ciklusa znači samo da Microsoft više neće izdavati nadogradnje. Korisnici mogu nastaviti koristiti svoje uređaje kao prije, ali bez mjesečnih zakrpa ili nadogradnji značajki OS-a. S druge strane, Microsoft po prvi put nudi produženu podršku, što omogućuje mnogima sigurnu uporabu Windows 10 OS-a.

Mit 2: Korištenje Windowsa bez nadogradnji je bezopasno

Neki sugeriraju da vrlo oprezni korisnici ne trebaju biti zabrinuti zbog nedostatka nadogradnji OS-a. Iako pažljivo pregledavanje interneta i kvalitetan antivirusnih programa pomažu, ranjivosti u Windows 10 će se s vremenom akumulirati, ostavljajući uređaje izloženima mogućim sigurnosnim probojima.

U stvarnosti, takav pristup nije siguran, pogotovo kada Microsoft nudi dodatnu godinu sigurnosnih nadogradnji besplatno za ovlaštene korisnike Windows 10 OS-a.

Mit 3: Besplatna produžena podrška zahtijeva sinkronizaciju svih podataka

Postoji mit da korisnici Windows 10 moraju sinkronizirati sve osobne podatke s Microsoftom kako bi dobili godinu dana besplatnih produženih sigurnosnih nadogradnji. Istina je da se izvan Europe sinkroniziraju samo postavke računala putem OneDrive-a. Za stanovnike Europskog gospodarskog prostora nije potrebna nikakva sinkronizacija zbog europskog Zakona o digitalnim tržištima.

Mit 4: Microsoft račun nije obavezan

Bez obzira na zahtjeve sinkronizacije, Microsoft račun je obavezan za registraciju besplatnih produženih sigurnosnih nadogradnji. Microsoft je pojasnio da svi koji koriste produžene nadogradnje, moraju biti prijavljeni u Microsoft račun koji su koristili za dobivanje besplatnih produženih sigurnosnih nadogradnji na kontinuiranoj osnovi, čime se sprječavaju zaobilaženja njihovih pravila.

Mit 5: Hardverski zahtjevi Windows 11 blokiraju nadogradnje

Stroži zahtjevi Windows 11 OS-a, uključujući TPM 2.0 (mali čip u vašem računalu koji sigurno pohranjuje ključeve za šifriranje i pomaže u zaštiti vašeg sustava od zlonamjernog softvera i neovlaštenog pristupa), sprječavaju nadogradnju mnogih starijih računala koja nemaju spomenuti čip.

Novija računala su, s druge strane, kompatibilna ako im je TPM 2.0 aktiviran u BIOS-u. Korisnici pogrešno vjeruju da njihovi uređaji nisu podobni, čime propuštaju priliku za prelazak s Windows 10 na Windows 11. Provjera statusa TPM 2.0 u BIOS-u ključna je prije nego se pretpostavi da nadogradnja nije moguća.

Razotkrivanjem ovih mitova, korisnici mogu donositi informirane odluke dok se Windows 10 približava svojem službenom kraju, balansirajući kontinuitet, sigurnost i spremnost za prelazak na Windows 11 OS.

Izvor: Tech Radar