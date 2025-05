Kraj je blizu: Morate li zaista prestati koristiti Windows 10?

Windows 10, popularni Microsoftov operativni sustav, bliži se svome kraju. Točnije, od listopada 2025. godine, Microsoft više neće aktivno objavljivati ažuriranja i sigurnosne zakrpe za taj operativni sustav.

To znači da će milijuni računala diljem svijeta, koja koriste ovaj operativni sustav, zapravo postati nezaštićena.

No, iako Microsoft već mjesecima korisnicima nudi "besplatnu" nadogradnju na Windows 11, mnogi tu ponudu ne mogu prihvatiti iz nekoliko razloga - ili jednostavno ne žele prijeći na novi operativni sustav ili koriste uređaje koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete za korištenje Windowsa 11.

I tu se sad postavlja pitanje. Što će se dogoditi sa tim milijunima uređaja kad Microsoft aktivno prestane ažurirati Windows 10?

Ukratko - ništa. Uređaji će i dalje normalno nastaviti raditi. No, važno je znati da više neće biti toliko sigurni. Odnosno da će s vremenom postati sve ranjiviji na potencijalne hakerske i napade zlonamjernih programa.

Iako iz iskustva znamo da se takvi, "otpisani" Windowsi i dalje mogu koristiti (podaci sa stranice statcounter pokazuju da još uvijek mali dio korisnika u svijetu koristi Windows 7, pa čak i Windows XP), velika je vjerojatnost da će s vremenom njihovo korištenje postati gotovo nemoguće. I ne samo zbog Microsofta i hakera.

Naime, svi oni autori aplikacija i programa koje koristiti na svojim računalima, izrađuju softver za aktualni operativni sustav. Ako Microsoft kaže da je to Windows 11, velika je vjerojatnost da nećete moći instalirati nove verzije programa na računalo s Windows 10 operativnim sustavom. A to znači da nećete moći koristiti najnovije značajke tih programa.

Izbor postoji, no što odabrati?

Ovisno o tome u kakvoj ste situaciji, nudi vam se nekoliko izbora.

1) Nastaviti koristiti Windows 10 dok ide

Već smo napisali što sve mogu očekivati oni koji nastave koristiti Windows 10 i poslije listopada. Da, neće vam računalo prestati raditi, ali bi s vremenom (čitajte: nekoliko mjeseci) rad na njemu mogao postati izuzetno neugodan.

2) Instalirati Windows 11 (ako možete)

Računala koja su se na tržištu pojavila u posljednjih nekoliko godina, vjerojatno imaju mogućnost instalacije Windowsa 11. To je moguće lako provjeriti u samim postavkama operativnog sustava, gdje je Microsoft ljubazno ponudio da provjeri koliko je računalo na kojem Windowsi 10 trenutno rade, spremno za 11. Ako podržava instalaciju Windows 11, savjet je da napravite sigurnosnu kopiju svih podataka koji su vam važni, uzmete si nešto vremena (ili zatražite pomoć nekoga tko se razumije u računala) i potom pokrenete nadogradnju na Windows 11. Microsoft će vas voditi kroz sve korake, a na vama će samo biti da pratite upute na ekranu.

3) Kupite novo računalo koje podržava Windows 11

Ako si to možete priuštiti, jednostavno kupite novo računalo s već instaliranim Windows 11 operativnim sustavom. Ili ako ga kupujete bez operativnog sustava, provjerite u trgovini da li ispunjava preduvjete za instalaciju Windows 11.

4) Zadržite svoje računalo, riješite se Windowsa

Iako su najčešće korišten, Windowsi nisu jedini operativni sustav na tržištu. Možete svoje računalo pretvoriti u, primjerice Chromebook. ChromeOS je Googleov operativni sustav koji zapravo funkcionira kao internetski preglednik. Možete pokretati sve aplikacije koje biste inače pokrenuli u internetskom pregledniku, ali i instalirati neke Android aplikacije. No, ako se oslanjate na Windows aplikacije, nećete ih moći instalirati na svoje računalo.

Treba spomenuti i Linux operativni sustav, koji je vizualno sličan Windowsima, no možda je malo kompliciraniji za savladavanje, jer ima neke svoje specifičnosti, a i na tržištu se može naći nekoliko različitih verzija. Dobar je početak Linux Mint jer ima detaljne upute za instalaciju i korištenje, a i redovito se nadograđuje. No, imajte na umu da na računalo s Linux operativnom programom nećete moći instalirati Windows aplikacije, već ćete morati potražiti Linux inačice, što bi za neke korisnike mogao biti problem.

5) Platite Microsoftu da održava Windows 10 na životu

Microsoft je ponudio korisnicima da mu plate 30 dolara ne bi li dobili još jednu godinu podrške. Za neke će to značiti da će odluku o budućnosti svog računala moći pomaknuti za godinu dana, za druge, da će si "kupiti" još malo vremena prije prelaska na novi operativni sustav.

Naš je savjet da u nekom trenutku ipak odaberete novi operativni sustav (bio to Windows 11 na novom računalu ili Linux/ChromeOS na starom računalu). Ne samo kako biste mogli koristiti najnovije mogućnosti koje će biti ponuđene, već i kako biste ipak imali dodatni sloj zaštite od hakera i zlonamjernih programa.

