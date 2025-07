Ove uobičajene navike mogle bi oštetiti vaš vid, a da toga niste ni svjesni

Zdravlje oka i vida nešto je o čemu bismo trebali voditi računa tijekom cijelog života. Posebno kako starimo, jer zbog prirodnih procesa, vid se s godinama jednostavno pogoršava.

Naime, leća u oku postaje manje fleksibilna što otežava fokusiranje na predmete u blizini. Zato većina starijih udaljava predmete od sebe kako bi ih bolje vidjeli. No, to nije jedina promjena koju vaše oko doživljava s godinama. Mogu se pojaviti i različite bolesti, koje se možda ne mogu spriječiti, ali se može smanjiti rizik od njihovog razvoja.

Oftalmolozi upozoravaju da postoje neke uobičajene, svakodnevne navike, koje uvelike povećavaju rizik od nastanka bolesti oka, a jednu od njih svi radimo.

Problem modernog života

Jedna od navika koja uvelike utječe na zdravlje našeg oka (iako nije najgora) je dugotrajno gledanje u ekrane. Pri tome se ne broji samo vrijeme provedeno pred ekranom računala, već se kumulativno zbraja svo vrijeme provedeno gledajući u zaslon računala, televizora, tableta, ali i pametnog telefona.

Kako pojašnjavaju oftalmolozi, gledanje u osvjetljeni ekran, smanjuje prirodnu potrebu za treptanjem, a to dovodi do sušenja površine oka, crvenila, iritacije, a u ozbiljnijim slučajevima i do oštećenja rožnice.

Ljudi koji provode puno vremena pred ekranima trebali bi koristiti kapi za ovlaživanje oka, kako bi nadomjestili prirodan mehanizam ovlaživanja, ali i raditi češće pauze tijekom kojih će gledati u udaljene predmete.

Već samo jedan sat dnevno pred ekranima može dovesti do većeg rizika od ovog poremećaja

Zaštita tijekom boravka vani

Sunčane naočale za mnoge su neizostavan modni dodatak, ali na njih bi trebalo gledati i kao na ključni faktor u zaštiti zdravlja oka. Nošenje tijekom sunčanih dana, bez obzira na doba godine, može zaštiti oči, a oftalmolozi savjetuju i da se sunčane naočale (manje tamnih stakala) nose i tijekom oblačnih dana.

Naime, dokazano je da ultraljubičasto svjetlo povećava rizik od razvoja makularne degeneracije i katarakte, a može dovesti i do oštećenja rožnice.

Pazite s čim se šminkate

Stari Egipćani koristili ugljen za stvaranje crnih linija uz oči. Moderna kozmetika i šminka ne koristi ugljen, ali šminkanje očiju i dalje je veoma popularno. Međutim, određene vrste šminke za oči mogu dovesti do iritacija, što povećava rizik od infekcije i ožiljaka. Liječnici upozoravaju i kako neki proizvodi sadrže kemikalije koje mogu biti opasne ako dođu u kontakt s površinom oka. Stoga bi trebalo birati šminku na kojoj je navedeno da su ju odobrili oftalmolozi.

Osim toga, sam način nanošenja šminke za oči može negativno utjecati na vid. Primjerice, tuš za oči koji se stavlja ne samo na rub kapka nego i na tzv. "vodenu liniju" oka, može povećati rizik od infekcije, ali i začepiti otvore malih žlijezda koje luče ulje i suze koje štite oči. To može dovesti do njihovog trajnog oštećenja i kronično suhih očiju, ali i ozbiljnijih problema s vidom.

Tehnologija je utjecala na sve veću pojavu ovog problema, a u budućnosti će biti još gore

Najgora navika - pušenje

Oftalmolozi se ipak slažu kako je apsolutno najgora navika - pušenje. Naime, pušenje duhana povećava rizik od razvoja makularne degeneracije za oko 400 posto, a katarakte za otprilike 300 posto. Oštećuje vitalne djelove oka protrebne za vid i dovodi do pogoršanja i trajnog oštećenja vida.

Negativan utjecaj nije ograničen samo na klasične cigarete, već i na e-cigarete. Studija o utjecaju e-cigareta na zdravlje oči pokazala je da aldehidi i slobodni radikali prisutni u elektroničkim cigaretama mogu "izazvati poremeća stabilnosti suznog filma, a arome mogu oštetiti lipidni sloj peroksidacijom".

Ako pušite i primjetite zamagljeni vid, da vam boje nisu tako jasne, oči su vam osjetljive na svjetlo, slabije vidite noću ili vam se pojavljuje dvostruki vid, obavezno posjetite oflamologa kako biste na vrijeme spriječili daljnje pogoršanje.

I razmislite o prestanku pušenja. Oči (a i drugi organi) će vam biti zahvalne.

Izvor: Yahoo