Talijanski regulator objavio je u srijedu da je proširio istragu o mogućem Metinom kršenju propisa o ravnopravnom tržišnom natjecanju istiskivanjem konkurencije u segmentu alata umjetne inteligencije u aplikaciji za razmjenu poruka WhatsApp.

Meta bi novim uvjetima poslovanja, koji su stupili na snagu 15. listopada, isključila iz platforme za razmjenu poruka WhatsApp konkurenciju u segmentu usluga chatbotova baziranih na umjetnoj inteligenciji, utvrdio je AGCM.

Novi uvjeti mogli bi ograničiti proizvodnju, pristup tržištu konkurentskih tvrtki i tehnički razvoj tih usluga, na štetu potrošača, objašnjavaju, i potencijalno krše propise o ravnopravnom tržišnom natjecanju.

Takvo kršenje propisa moglo bi "ozbiljno i nepovratno potkopati tržišno natjecanje budući da su potrošači tek u ograničenoj mjeri spremni mijenjati navike, što otežava njihov prijelaz na usluge konkurencije", stoji u priopćenju.

Regulator je zato paralelno pokrenuo i postupak koji u slučaju potencijalnog ozbiljnog i nepovratnog narušavanja tržišnog natjecanja otvara mogućnost usvajanja privremenih mjera.

Mjere uključuju suspenziju novih ugovornih uvjeta i blokadu novih Metinih dopuna Whatsappu na bazi umjetne inteligencije do kraja istrage.

Meta ima infrastrukturu s više od 37 milijuna korisnika u Italiji i više od dvije milijarde širom svijeta, podsjeća talijanski regulator.

Tržište generativne inteligencije u EU trebalo bi ove godine porasti na 7,3 milijarde eura, s prošlogodišnje 4,4 milijarde eura, citiraju. U idućoj godini vrijednost bi mu trebala poskočiti na 11,7 milijardi eura.

Zato će Metini novi uvjeti, prema regulatoru, utjecati ne samo na druge tehnološke divove, poput OpenAI-ja, Microsofta i Perplexityja, već i na starupove koji tek grade svoju poziciju na WhatsAppu, poput španjolske Luzije.

Američka kompanija nije odmah bila dostupna za komentar AGCM-ove odluke o proširenju istrage.