Naši zubi mogu otkriti više o našem zdravlju nego što se ranije mislilo. Nedavno istraživanje Sveučilišta Osaka u Japanu pokazuje da ne samo izostanak zuba, nego i stanje preostalih zuba može predvidjeti rizik od ranije smrti pojedinca.

Studija je analizirala zdravstvene i stomatološke zapise 190.282 odrasle osobe starije od sedamdeset i pet godina. Svaki je zub kategoriziran kao nedostajući, zdrav, plombiran ili karijesan. Istraživači su otkrili da su zdravi i plombirani zubi jednako povezani s nižim rizikom od smrtnosti, dok su nedostajući ili karijesni zubi povezani s većim rizikom od ranije smrti.

Ukupan broj zdravih i plombiranih zubi predvidio je smrtnost od svih uzroka preciznije nego broj zdravih zubi samostalno, ili broj zdravih, plombiranih i karijesnih zubi zajedno, pišu autori studije koja je objavljena u časopisu BMC Oral Health.

Smrtnost od svih uzroka odražava vjerojatnost da osoba umre prije očekivane dobi iz bilo kojeg razloga. Oralno zdravlje može utjecati na cjelokupno zdravlje putem kronične upale, koja se može proširiti po tijelu. Nedostatak zuba također otežava žvakanje i ograničava kvalitetu prehrane.

Iako su brojne studije identificirale broj neizostavljenih zubi kao značajan prediktor smrtnosti od svih uzroka, malo tko je procijenio utjecaj kliničkog stanja svakog zuba na smrtnost od svih uzroka, ističu autori navedenog istraživanja.

Njihovi rezultati podudaraju se s ranijim istraživanjem objavljenim u časopisu Geriatrics & Gerontology Instituta za znanost Tokyo. Među 11.080 starijih odraslih osoba, za one s tri ili više simptoma oralne slabosti - u koje spadaju nedostatak zuba, poteškoće s žvakanjem ili gutanjem, suhoća usta ili teškoće u govoru - vjerojatnost da će trebati dugotrajnu skrb bila je veća za 1,23 puta te je 1,34 puta bilo vjerojatnije da će umrijeti tijekom promatranog razdoblja.

Mehanizam koji stoji iza povezanosti broja karijesnih i plombiranih zubi te smrtnosti od svih uzroka treba se pažljivo istražiti u dobro dizajniranim kohortnim studijama, zaključuju japanski znanstvenici.

