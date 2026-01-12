Krajem prošle godine Meta je preuzela singapursku kompaniju Manus poznatu po svojim AI agentima za 2 milijarde dolara. Prilikom preuzimanja iz Zuckerbergove tvrtke su najavili kako će Manus nastaviti s prodajom svojih usluga, no i da će ih Meta integrirati u svoje proizvode.

Ono što je privuklo posebnu pažnju javnosti prilikom objave informacija o toj akviziciji jest povezanost Manusa s - Kinom. Naime, Manus je osnovan u Kini s ciljem razvoja AI agenata opće namjene s ograničenim ljudskim nadzorom, a sredinom prošle godine ovaj startup je promijenio svoju lokaciju te je sjedište premjestio u Singapur.

Prekidaju sve veze s Kinom

U kompaniju su investirale kineske tvrtke i fondovi poput Tencenta, ZhenFunda i HSG-a, a nakon preuzimanja iz Mete su objavili kako u Manusu više neće biti vlasničkih kineskih interesa te će tvrtka prekinuti svoje poslovanje u Kini.

Takav razvoj situacije nije se svidio vladajućima u Kini, zbog čega je njihovo ministarstvo trgovine pokrenulo istragu s kojom žele provjeriti je li ova akvizicija napravljena u skladu s kineskim zakonima i propisima te prema kontroli izvoza.

Prema analitičarima tržišta koji pažljivo prate situaciju, kao i odnose između Kine i SAD-a, a s kojima su razgovarali novinari Business Insidera, s ovom istragom Kina želi poručiti američkim kompanijama: Ne dirajte naše AI talente i tehnologiju.

“Singapur washing”

Također, ovaj je potez zanimljiv i zato jer Kinezi na ovaj način žele obeshrabriti proces poznat kao “Singapur washing”, a odnosi se na preseljenje kompanija iz Kine u Singapur, s ciljem smanjenja regulatornog nadzora i svih potencijalnih problema koje kompanije iz Kine mogu imati na zapadu.

Istragu Pekinga vidim kao pokušaj sprječavanja gubitka AI tehnologije i talenata zbog stranih akvizicija, pogotovo u SAD-u, komentirala je Wendy Chang, starija analitičarka s Mercator Institute for China Studies (MERICS). Prema Murthyju Grandhiju iz kompanije GlobalData, ovo je pokazatelj kako se bitka između Kine i SAD-a sada širi s hardvera (podsjetio na ograničenja koje je SAD nametnula Nvidiji oko prodaje njihovih naprednih čipova Kini) na modele, agente, talente i poslovni razvoj.

Također, na istragu gleda kao na signal rigoroznijeg nadzora prijenosa AI tehnologije prema vani te, kakav god da bio rezultat ove istrage, na nju treba gledati i kao na signal drugim američkim i stranim kompanijama koje razmišljaju o manjim akvizicijama. Peking im tako želi poručiti da se drže podalje njihovih kompanija, tehnologije i zaposlenika.

Izvor: Business Insider