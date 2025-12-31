Meta je odlučila kupiti Manus, popularnog singapurskog AI agenta, što je još jedan korak u nastojanjima te američke tehnološke kompanije da izgradi poslovanje povezano s umjetnom inteligencijom.

Prema izvorima upoznatim s tim pitanjem, javlja Bloomberg, sporazum procjenjuje vrijednost Manusa na više od dvije milijarde dolara. Pritom, svi postojeći investitori bit će otkupljeni u sklopu Metinog preuzimanja, rekao je jedan od izvora.

Rijetko se događa da američka tehnološka tvrtka kupi azijsku te ova kupnja predstavlja najnoviju značajnu investiciju u umjetnu inteligenciju glavnog izvršnog direktora Mete. Mark Zuckerberg je umjetnu inteligenciju postavio kao glavni prioritet svoje tvrtke i troši milijarde na zapošljavanje istraživača, izgradnju podatkovnih centara i razvoj novih modela, analizira Bloomberg.

Prema planovima Mete, Manus će nastaviti s radom i prodajom svojih usluga, no koje će američka kompanija istovremeno integrirati u svoje proizvode.

Uz podršku kineskih kompanija i fondova kao što su poput Tencent, ZhenFund i HSG, Manus je postao poznat početkom ove godine, nedugo nakon što je DeepSeek lansirao svoj revolucionarni R1 model.

Glasnogovornik Mete je rekao da nakon transakcije u Manus AI-ju neće biti "daljnjih kineskih vlasničkih interesa" te da će tvrtka prekinuti svoje usluge i poslovanje u Kini.

Manusov AI agent može obaviti nekoliko općih zadataka, poput pregleda životopisa, izrade plana putovanja i analize dionica na temelju jednostavnih i jasnih uputa.

Cilj ove kupnje vjerojatno je jačanje sposobnosti izvršavanja zadataka Metinih AI agenata, posebno s obzirom na to da Meta trenutno ima manje aplikacija izgrađenih na vlastitom temeljnom modelu u usporedbi s etabliranijim ekosustavima ChatGPT-a, Google Geminija i Anthropic Claudea, smatraju Bloombergovi analitičari Mandeep Singh i Robert Biggar.

Iako sporazum predstavlja početni korak Mete prema razvoju modela prihoda temeljenih na pretplatama i API-jima, mogao bi privući pozornost regulatora s obzirom na to da je Manus sa sjedištem u Singapuru osnovan u Kini, dodaju analitičari.