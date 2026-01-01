S umjetnom inteligencijom nikada nije bilo lakše stvarati glazbu. Danas nije potrebno imati nikakvo glazbeno obrazovanje pa čak niti zrno talenta - dovoljno je samo napisati dobar prompt, odnosno upis o tome kakav tip glazbe i pjesme želite i pustite AI da napravi ostalo. Tehnologija je toliko napredovala da je zaista teško, a ponekad i nemoguće razlikovati pjesmu koju je napravila AI-a i u kojoj pjeva nepostojeći vokal, od pjesme ljudi od krvi i mesa.

Dio ljudi smatra kako to nije nikakav problem te im nije bitno tko je i kako napisao i otpjevao pjesmu, važno im je samo da dobro zvuči i da uživaju u slušanju. No mnogi se groze takve glazbe jer smatraju da AI ubija kreativnost i glazba je za njih nešto puno više i vrjednije te ne žele niti čuti za pjesme koje je stvorila umjetna inteligencija.

AI Kralj popa

Zahvaljujući AI i glazbenim programima baziranim na ovoj tehnologiji, mogli bi se oživjeti, barem u glazbenom smislu, neke od najvećih preminulih zvijezda iz prošlosti.

Prema istraživanju koje je provela Royal Philharmonic Orchestra (RPO), čak 58 odraslih Britanaca sviđa se ideja da umjetna inteligencija stvara novu glazbu preminulih glazbenika. Najpopularniji izbor za preminulog glazbenika čije bi pjesme ponovno željeli čuti jest - Michael Jackson. Nakon Kralja popa, drugi glazbenik kojeg bi ponovno željeli čuti u akciji jest Freddie Mercury, nakon kojeg slijedi Bob Marley.

Zanimljivo je što osobe koje su sudjelovale u ovom istraživanju nisu bile ograničene samo na popularnu glazbu i pop-legende iz prošlog i ovog stoljeća, već bi mnogi rado čuli nove skladbe Mozarta, Beethovena, Bacha pa i Louisa Armstronga i Glenna Millera.

Usprkos tome što bi voljeli čuti što AI ima reći u glazbenoj industriji, više od polovice ispitanih (56 posto) smatra kako bi ova tehnologija mogla utjecati na smanjenje inovacija i kreativnosti u glazbi, dok njih petina misli da bi AI čak mogla povećati inovativnost. Kada je u pitanju izvođenje glazbe uživo, jasno, većina (više od tri četvrtine) ne vjeruje kako bi na tom polju tehnologija mogla biti kreativna poput ljudi.

Tehnologiju ne treba ignorirati

Prema Huwu Daviesu, direktoru u RPO-u, tehnologija je desetljećima bila važan alat za glazbenike bez koje ne bi mogli snimati glazbu na CD-e i gramofonske ploče, dok u posljednje vrijeme internet, društvene mreže i streaming servisi imaju veliki utjecaj na povećanje pristupa glazbi, otkrivanje novih pjesama, pjevača i bendova te, naravno, uživanje u samog glazbi. Poručio je da, kao i sa svim oblicima tehnologije, trebamo prihvatiti promjene i inovacije, no već sada trebamo razmisliti i o potencijalnih posljedicama kada je u pitanju korištenje AI-a u glazbenoj industriji.

Iako bi svakako bilo zanimljivo čuti što bi AI, na temelju treniranja na svim njihovim pjesmama, mogla napraviti i kakve bi nam pjesme mogli otpjevati AI Jackson, Mercury, Marley, Lennon ili Elvis Presley, istinskim ljubiteljima ovih umjetnika vjerojatno se diže kosa na glavi samo od pomisli na tu ideje. Takve pjesme ionako nisu oni napisali, niti ikada izveli i, da su živi, možda ne bi niti pristali na takvo miješanju u svoju kreativnost.

Izvor: The Indepenent

