Googleovi telefoni iz serije Pixel “a” općenito se smatraju jednim od najboljih best buy uređaja na smartphone tržištu jer donose odličan hardver i naprednu mobilnu tehnologiju po pristupačnoj cijeni. Ovog tjedna Google je predstavio novu generaciju ovog uređaja te nema sumnje kako će Pixel 10a biti zanimljiv velikom broju korisnika.

Desetku, jednako kao i Pixel 9a, pokreće Googleov Tensor G4 čipset, ima 8GB memorije te će telefon biti dostupan u verzijama od 128 i 256GB memorije za pohranu podataka. Dakle, možemo očekivati iste performanse kao i na modelu predstavljenom prošle godine i upravo je to jedna od kritika ovog uređaja - prevelika sličnost s prethodnikom.

Brže punjenje i svjetliji ekran

Pixel 10a radi na Androidu 16, a dobra vijest za sve one koji ga kupe jest što će im nove nadogradnje Googleova operativnog sustava biti dostupne sljedećih sedam godina. Od ostalih važnih značajki treba spomenuti IP68 otpornost na prašinu i vodu, Gorilla Glass 7i, asistenta Gemini i Gemini Live te bateriju čiji kapacitet iznosi 5100 mAh, što bi, prema Googleu, trebalo biti dovoljno za 30 sati “regularnog korištenja” prije povezivanja na punjač. Punjenje je malo brže u odnosu na 9a te ima podršku za 30W punjenje i 10W bežično punjenje.

Dijagonala ekrana iznosi 6,3 inča te je ekran malo svjetliji u odnosu na prethodnika. Što se kamere tiče, niti tu Google nije napravio neke promjene. Sa stražnje strane tako se nalaze glavna 48MP kamera te 13MP ultraširoka kamera, a za što bolje fotografije dostupne su opcije poput Camera Coacha (Gemini korisnicima daje fotografske savjet), Best Takea (za grupne fotografije) te Add Me (koja povezuje fotografije i dodaje korisnike na slike).

Dok su ove dvije generacije telefona dizajnom prilično slične, Google je napravio neke promjene ispod haube. Iako to korisnicima neće biti vidljivo, treba naglasiti kako će se zahvaljujući tim promjenama telefon moći lakše popraviti.

Na američkom tržištu ovaj će telefon biti dostupan početkom ožujka po istoj cijeni kao i prošla generacija - 500 dolara, dok će Europljani trebati platiti 550 eura. Za model s više memorije cijena raste za dodatnih 100 dolara, odnosno eura.

Izvor: GSM Arena