Cijene top-modela pametnih telefona u nekim slučajevima premašile su tisuću dolara te korisnici sve češće traže alternative u jeftinijim, ali i dalje kvalitetnim uređajima solidnog hardvera s odličnim fotografskim sposobnostima. Za korisnike iPhonea kao logično rješenje za kupovinu čine se uređaji iz serije SE, odnosno od ove godine model iPhone 16e. Za one koje ne privlače Appleovi telefoni i preferiraju Android, izbor je puno veći, a kao jedan od best buy modela posljednjih su se godina pokazali Googleovi najjeftiniji modeli Pixela.

Sljedeće godine tako očekujemo model Pixel 10a koji, prema glasinama objavljenim ovog tjedna, neće donijeti neke novitete u odnosu na svom prethodnika 9a, no nema sumnje da će privući veliku pažnju svih koji razmišljaju o Androidu srednje kategorije.

Slične specifikacije kao i na prethodniku

Nove glasine je na platformi X objavio jedan od najpoznatijih i najpouzdanijih insidera mobilne industrije Evan Blass.

Look what just got certified for use on Verizon's network. pic.twitter.com/OS5mTa9Zg5 — Evan Blass (@evleaks) December 10, 2025

Prema tim informacijama, Pixel 10a imat će AMOLED ekran dijagonale 6,3 inča (FHD+ rezolucija) s frekvencijom osvježavanja od 60 i 120 Hz, 8GB memorije te 128GB prostora za pohranu podataka. Sa stražnje strane telefona nalazit će se glavna 48MP kamera te 13MP ultraširoka kamera, dok će rezolucija prednje kamere za selfije iznositi također 13MP. Što se baterije tiče, njen kapacitet trebao bi iznositi 5100 mAh, uz podršku za 23W punjenje.

Riječ je o specifikacijama koje su, dakle, manje-više iste kao i na modelu Pixel 9a, no među ovim podacima jedna se stvar ne spominje, a to je - procesor. Hardver bi, kao i na svakoj novoj generaciji, trebao biti jači te očekujemo noviju verziju Googleova Tensor čipseta.

Ranije su na mreži objavljene fotografije nadolazećeg Googleova telefona koje pokazuju da bi Pixel 10a, osim što će imati slične specifikacije kao i svoj prethodnik, imati i sličan dizajn. Točan datum predstavljanja ovog telefona još nije poznat, no navodno bi to trebalo biti negdje početkom sljedeće godine, što znači da nećemo još predugo čekati kako bi vidjeli službene fotografije i saznali opcije ovog telefona.

Također, tada bi trebali saznati i njegovu cijenu, a sa spomenutim opcijama i uz poznatu kvalitetu Googleovih kamera, ako ona ne bude prevelika, čini se kako bi Pixel 10a mogao biti jedna od best buy Androida na tržištu.

Izvor: Digital Trends