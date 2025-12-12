Godina na izmaku protekla je velikim dijelom i u znaku umjetne inteligencije. U kratko vrijeme AI je postala nezaobilazna tehnologija u našoj svakodnevici koja nam može značajno pomoći u obavljanju privatnih i poslovnih zadataka te ubrzati i transformirati naš posao. S druge strane, ona nas može i zamijeniti na našem radnom mjestu (ako ne sad, onda vjerojatno uskoro), a naravno, ne treba niti spominjati scenarije u kojima bi se otela kontroli ljudi.

Njena je važnost tako velika i toliko je utjecala na čovječanstvo da je ovog tjedna Time kao “osobu godine” imenovao arhitekte umjetne inteligencije. Pri tome je glavni urednik ovog časopisa Sam Jacobs u pismu čitateljima naglasio kako su ti ljudi u isto vrijeme i zadivili i zabrinuli čovječanstvo te transformiraju sadašnjost i prelaze granice mogućeg.

Ljudi u odijelima s računalima i telefonima

Ekipa iz Timea se odlučila za zanimljivu naslovnicu koja podsjeća na legendarnu fotografiju “Ručak na vrhu nebodera” iz tridesetih godina prošlog stoljeća na kojoj se nalazi jedanaest radnika željezare koji sjede na čeličnoj skeli zgrade u izgradnji u centru New Yorka.

No umjesto radnika, sada na toj skeli sjede ljudi u odijelima s računalima i mobitelima u ruci, odnosno ljudi koji su smislili, dizajnirali i izgradili umjetnu inteligenciju.

Evo tko su ljudi s fotografije, arhitekti umjetne inteligencije, a velikim dijelom i naše svakodnevice:

Mark Zuckerberg, CEO Mete. Nakon što je zaglavio s virtualnom stvarnosti i metaverzumom u koji je ulupao desetke milijardi dolara, Zuckerberg je na vrijeme prepoznao važnost umjetne inteligencije te je u ovu je tehnologiju uložio milijarde dolara, Meta je razvila svoje AI chatbotove, dok je Zuckerberg osnovao tim koji je zadužen za razvoj superinteligencije.

Lisa Su, CEO AMD-a. AMD je nedavno predstavio novi čip za umjetnu inteligenciju s kojim žele konkurirati Nvidiji, a kakvi su njihovi planovi na ovom tržištu najbolje pokazuje i partnerstvo koje su sklopili s OpenAI-jem. Koliko je utjecaj Su u ovoj kompaniji najbolje govori podatak da, kada je preuzela vodeće mjesto u kompanije, cijena dionice iznosila je oko 3 dolara, a sada je veća od 221 dolar.

Elon Musk, izvršni direktor xAI-a. Ovaj popis, naravno, ne može proći bez Elona Muska. I on je prepoznao u kojem smjeru ide tehnološko tržište pa je osnovao kompaniju za umjetnu inteligenciju xAI, najpoznatiju po AI chatbotu Grok, jednom od konkurenata ChatGPT-u i Googleovom Geminiju. Svoju je tvrtku na kraju spojio s platformom X čime je nastala nova kompanija, čija bi vrijednost, prema posljednjim informacijama trebala doseći čak 230 milijardi dolara i nije teško zaključiti kako će rasti i dalje.

Rock-zvijeda tehnološke industrije

Jensen Huang, CEO Nvidije. Sve do nedavno bio je prilično nepoznat široj javnost, no sada se na njega gleda kao na rock-zvijezdu tehnološke industrije. Dok on obožavateljicama potpisuje grudnjake, čipovi njegove kompanije koji se koriste za treniranje AI-a najtraženija su roba na tržištu pa je Nvidia jedno vrijeme premašila tržišnu vrijednost od nevjerojatnih 5 bilijuna dolara.

Sam Altman, CEO OpenAI-a. S Altmanom i OpenAI-jem je počela AI revolucija te je predstavljanje ChatGPT-a jedan od povijesnih trenutaka nakon kojeg možemo reći da svijet više nije isti. Njihov chatbot sada koristi više od 800 milijuna mjesečno, a kompanija se priprema za izlazak na burzu i vjerojatno najveći IPO u povijesti jer se predviđa da će tržišna vrijednost OpenAI-a prilikom inicijalne ponude dionica iznositi bilijun dolara.

Demis Hassabis, CEO Googleova DeepMinda. Ovaj vrhunski znanstvenik i dobitnik Nobelove nagrade za kemiju prošle godine, ključna je Googleova figura u razvoju umjetne inteligencije te je upravo DeepMind odgovoran za razvoj Googleove Gemini platforme čija popularnost raste velikom brzinom i sve je veći konkurent ChatGPT-u.

Dario Amodei, CEO Anthropica. Bivši zaposlenici OpenAI-a prije 4 godine osnovali su Anthropic, kompaniju za razvoja AI-a čija je sadašnja vrijednost veća od 180 milijardi dolara. Njihov najpopularniji proizvod je AI asistent Claude koji na tržištu konkurira ChatGPT-u, Geminiju i drugima.

Fei-Fei Li, osnivačica World Labsa. U javnosti poznata kao kuma umjetne inteligencije, prošle je godine pokrenula je vlastiti startup s ciljem razvoja sljedeće grane AI-a - prostorne umjetne inteligencije. Nedavno su objavili prvi komercijalni generativni model svijeta (Marble) koji korisnicima omogućuje generiranje i uređivanje 3D okruženja iz tekstualnih upita, fotografija, videozapisa ili 3D izgleda.

