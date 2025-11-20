Elon Musk je prije dvije godine osnovao xAI, kompaniju za umjetnu inteligenciju s kojom želi uzeti svoj dio kolača na AI tržištu koje bi u budućnosti trebalo vrijediti bilijune dolara. Najpoznatija AI tvrtka je, naravno, Altmanov OpenAI čija vrijednost sada iznosi oko 500 milijardi dolara, a već sada se govori da će se, kada izađe na burzu, njena vrijednost popeti na bilijun dolara.

Početkom ove godine vrijednost xAI-a iznosila je oko 40 milijardi dolara, no onda je uslijedio potez koji je iznenadio mnoge. Naime, Muskova kompanija xAI preuzela je drugu Muskovu kompaniju X, odnosno bivši Twitter.

Vrijednost te zajedničke kompanije tada je iznosila 113 milijardi dolara. Mnogi su komentirali kako je uspjeh xAI-a još jedan dokaz kako Musk itekako dobro zna upravljati s novcem jer, nakon što se našao na udaru kritika za kupnju tadašnjeg Twittera za 44 milijarde dolara, osnovao je novu kompaniju koja mu je donijela puno više novaca.

Očekuje se nastavka rasta

A ta vrijednost nove tvrtke koja uključuje platformu X i xAI rast će i dalje. Prema novim informacijama, koje su neslužbene, trenutačno se pregovara o novim investicijama. Konkretno, xAI želi prikupiti 15 milijardi dolara novih ulaganja i to pri procjeni vrijednosti kompanije od čak - 230 milijardi dolara. Dakle, u manje od godinu dana vrijednost te kompanije se više nego udvostručila, a s obzirom na to da je ova tehnologija sve popularnija te da će se sve više koristiti, možemo pretpostaviti kako će se takav rast nastaviti i dalje. Iako je riječ o kompanija koja uključuje i xAI odjel i platformu X, jasno je kako rast vrijednosti dolazi isključivo od umjetne inteligencije.

Informacije o prikupljanju sredstava s investitorima podijelio je Muskov upravitelj imovine Jared Birchall. On nije bio dostupan za komentar, a novinari nisu mogli dobiti niti odgovore od xAI-a jer, nakon što su kontaktirali ovu tvrtku, dobili su automatski odgovor u kojima samo stoji kako tradicionalni mediji - lažu.

Prema analitičarima koji dobro prate ovo tržište, na veliki rast vrijednosti ove tvrtke utječu prvenstveno dvije stvari. Prva se odnosi na općenito uzbuđenje oko umjetne inteligencije i potencijalnih mogućnosti ove kompanije, iako se sve više govori i o balonu koji bi mogao puknuti. Drugi razlog odnosi se na samog Elona Muska i njegov utjecaj i privlačenje pažnje medija i investitora. Među inim, Teslini dioničari, iako ne jednoglasno, dali su palac gore za investiranje u xAI. Što se Tesle tiče, trenutačna tržišna vrijednost ove tvrtke iznosi 1,27 bilijuna dolara.

