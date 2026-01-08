Asistenti i alati bazirani na umjetnoj inteligenciji postali su toliko popularni da su ih tehnološke kompanije odlučile integrirati u gotovo sve svoje proizvode. Nedugo nakon što je su ChatGPT, Gemini, Copilot i drugi chatbotovi osvojili svijet, pojavila se nova kategorija računala - AI PC-ji.

Dio stručnjaka vjerovao je kako će takva računala postati novi trend te da će većina ljudi kupovati upravo takve PC-je u kojima će glavni naglasak biti na umjetnoj inteligenciji. No stvarnost se pokazala drukčijom, barem tako tvrde iz proizvođača računala Dell.

AI opcije samo zbunjuju ljude

Naime, u intervjuu za PC Gamer, šef odjela za proizvode ove tvrtke Kevin Terwilliger komentirao je kako su u njegovoj kompaniji shvatili kako ljudi svoje odluke o kupovini računala uopće ne baziraju na umjetnoj inteligenciji te da ih čak nije niti briga imaju li PC-ji takve opcije. Naglasak na ovu tehnologiju na računalima ljude u biti samo - zbunjuje.

Zbog toga su se oni pomaknuli od tog trenda na tržištu osobnih računala i AI im nije u prvom planu. To, naravno, ne znači kako su odustali od same umjetne inteligencije. Terwilliger kaže kako su itekako fokusirani na tu tehnologiju te da svi njihovi proizvodi imaju AI sposobnosti, no oni jednostavno ne žele zbunjivati kupce s pretjeranim naglašavanjem umjetnom inteligencijom.

Prilikom odabira novog računala pokazalo se kako su kupcima puno važnije druge stvari poput veličine i kvalitete ekrana, performansi, trajanja baterije itd. Alatima baziranim na umjetnoj inteligenciji ionako mogu pristupiti putem browsera i posebnih aplikacija tako da im zaista nije toliko važna integracija AI-a u sama računala.

Poskupljenja zbog AI-a

Izvršni operativni direktor Della Jeff Clarke čak misli da je cijela ta situacija s umjetnom inteligencijom možda i negativno utjecala na industriju računala. Spomenuo je neispunjeno obećanje umjetne inteligencije i očekivanja kako će AI povećati korisničku potražnju, kao i probleme s nestašicom memorije (fokus proizvođača je na infrastrukturi za AI, a ne na računalima ili telefonima) koja će na kraju vjerojatno rezultirati poskupljenjima.

Također, neke od opcija koje su rezervirane samo za Copilot+ osobna računala poput Windows Recall i Click To Do nisu oduševile korisnike, odnosno ne smatraju ih dovoljno korisnima da bi samo zbog njih kupovali takve PC-je u kojima je poseban naglasak stavljen upravo na umjetnu inteligenciju.

Izvor: Windows Central