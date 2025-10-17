Nedugo nakon predstavljanja ChatGPT-a, u ponudi su se pojavila i prva AI računala u kojima je veliki fokus stavljen, naravno, na umjetnu inteligenciju. Iz Microsofta su sada najavili veću integraciju ove tehnologije u svoj operativni sustav Windows 11 zahvaljujući kojoj će u biti sva Windows 11 osobna računala postati - AI računala. U njima je glavni naglasak stavljen na Microsoftov AI alat Copilot.

Svi vlasnici PC-ja s W11 tako će moći razgovarati glasom s Copilotom (Copilot Voice) te će ovom chatbotu moći omogućiti pristup ekranu i poduzimanje određenih akcija.

Prema riječima izvršni potpredsjednika Microsofta i glavnog direktora marketinga za potrošače Yusufa Mehdija, ova će promjena u “konverzacijske inpute” biti transformativna na sličan način kao što su to bili miš i tipkovnica jer će se time moći otključati nove mogućnosti na računalima za najširi krug ljudi.

Hej Copilot!

Korisnici će tako trebati reći samo “hej Copilot” te izdati naredbu koju će ovaj chatbot poslušati. Microsoft ovu značajku kombinira s Copilot Visionom koji omogućuje umjetnoj inteligenciji analizu sadržaja na ekranu kako bi korisnicima pružio dodatne informacije o onome što gledaju. Naravno, za sve što AI “gleda” na računalima, potrebna je dozvola samih korisnika.

Kao jedan od primjera naprednih mogućnosti Copilota Voice i Vision prikazana je reklama u kojoj osoba gleda video nekog streamera te upita Copilota o mikrofonu koji ta osoba koristi. Microsoftova umjetna inteligencija zatim analizira taj video te ne samo da daje odgovor o modelu mikrofona, već i gdje se može kupiti. Također, AI će korisnicima pomoći u boljem upravljanju i interakciji s aplikacijama trećih strana. Npr. moći ćete pitati Copilota kako poboljšati kvaliteti zvuka na Spotifyju i Microsoftova AI će vam odmah odgovoriti što trebate napraviti, odnosno promijeniti u postavkama.

Već su ovo dovoljni primjeri koji pokazuju što ćete sve moći raditi s Copilotom na računalima s instaliranim Windowsima 11, pri čemu treba naglasiti kako Microsoft ovaj AI chatbot uvodi i u Xbox usluge.

Naravno, osim glasom (pogotovo ako se nalazite u uredu, na nekom javnom mjestu ili slično i ne želite da drugi slušaju o čemu pričate sa svojim računalom), s Microsoftovim AI chatbotom možete komunicirati i s tipkanjem pa umjesto da neku naredbu izgovorite, trebat ćete je samo upisati.

S obzirom na to da je Microsoft ovaj tjedan najavio kraj službene podrške za Windows 10, za očekivati je kako bi mnogi u budućnosti mogli zamijeniti svoja starija računala s novim modelima koji imaju podršku za Windows 11, čime će dobiti mogućnost isprobati i nove AI mogućnosti ovog OS-a.

Izvor: Yahoo Finance