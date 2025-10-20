Problem koji je izazvao kaos na internetu i probleme u radu brojnih servisa, aplikacija i web-stranica čini se riješenim te se situacija pomalo normalizira.

Iako se nakon nedostupnosti brojnih stranica pojavila teorija da iza svega stoje kineski hakeri, čini se kako je problem bio puno jednostavniji.

Kako su pojasnili iz Amazona, na temelju njihove istrage, problem je bio povezan s DNS-om. DNS (eng. Domain Name System) je hijerarhijski distribuirani sustav imenovanja za servise te računala i ostale uređaje spojene na internet ili privatnu mrežu.

Utvrdili smo potencijalni uzrok stope pogrešaka za DynamoDB API-je u regiji US-EAST-1. Na temelju naše istrage, čini se da je problem povezan s DNS razrješavanje krajnje točke DynamoDB API-ja u US-EAST-1. Radimo na više paralelnih putova kako bismo ubrzali oporavak. Ovaj problem utječe i na druge AWS usluge u regiji US-EAST-1. Globalne usluge ili značajke koje se oslanjaju na krajnje točke US-EAST-1, kao što su ažuriranja IAM-a i globalne tablice DynamoDB-a, također mogu imati problema, poručili su iz Amazona.

Temeljni problem s DNS-om je u potpunosti riješen i većina operacija AWS usluge sada se normalno izvršava. Neki zahtjevi mogu biti ograničeni dok radimo na potpunom rješenju, dodaju iz Amazona.

Pogođene brojne platforme

Iako su iz Amazona relativno brzo reagirali, problem je pokazao koliko se tvrtki u potpunosti oslanja na njihove servise za funkcioniranje.

Tako je među pogođenim tvrtkama, uz Amazon, bio i Amazon i američki telekom AT&T, popularni servis Canva, streaming-servisi poput Disney+ i Hulu, McDonald's, popularna online igra Roblox i Fortnite, ali i zrakoplovne kompanije Delta Air Lines i United Airlines.

Većina je pogođenih tvrtki na području SAD-a, no korisnici njihovih usluga diljem svijeta susreli su se s poteškoćama ili problemima. U slučaju zrakoplovnih tvrtki putnici nisu mogli obaviti prijavu na let, a mnogima su i "nestale" rezervacije karata.

Što je AWS?

Amazon Web Services (AWS) je Amazonova internetska usluga u oblaku koja povezuje tvrtke s ljudima koji koriste njihove aplikacije ili online platforme.

Prema procjenama, Amazon svojim AWS servisom drži otprilike 30 posto svjetskog tržišta infrastrukture u oblaku, s više od četiri milijuna korisnika. To je ujedno razlog zašto je jedan takav problem u Amazonovu podatkovnom centru izazvao toliko velike probleme u cijelom svijetu.

Podsjetilo na CrowdStrike

Nedostupnost brojnih usluga mnoge je podsjetilo na slučaj CrowdStrike, koji se dogodio u srpnju 2024. godine, kad je softverski problem tijekom ažuriranja doveo do kaosa diljem svijeta. Računala i računalni sustavi brojnih tvrtki bili su blokirani i neupotrebljivi, što je dovelo do otkazivanja tisuća letova, poremećaja u bolnicama, ali i šire.

Istraga je u konačnici otkrila kako je do greške došlo zbog ljudske pogreške, ali i pokazala koliko je svijet postao ovisan o internetu i računalima.