Stotine poznatih platformi i aplikacija diljem svijeta nedostupne su za korisnike zbog problema s Amazonovim servisom AWS (Amazon Web Services).

Korisnici su počeli prijavljivati probleme oko 9 sati ujutro po hrvatskom vremenu, a servis DownDetector bilježi probleme na platformama kao što su Snapchat, Duolingo, Ring, Roblox, Fortnite i mnogi drugi. Naravno, pogođeni su i Amazonovi servisi poput Alexe i Primea.

Problemi s Amazon AWS (Foto: DownDetector/Zimo/Screenshot)

Problem se pojavio za većinu korisnika koji se oslanjaju na Amazonovu infrastrukturu pohrane u oblaku.

Prema još neslužbenim informacijama, problem je nastao u Amazonovu podatkovnom centru u Sjevernoj Virginiji, koji je kritična točka za globalne internetske usluge.

Iz Amazona su objavili kako su uočili problem te istražuju njegov izvor. Prema podacima na AWS-ovoj stranici o statusu usluga, najviše su pogođeni Amazon DynamoDB i Amazon Elastic Computer Cloud (EC2), koji su zapravo servisi koje korisnici unajmljuju kako bi stvarali baze podataka i pokretali vlastite aplikacije.