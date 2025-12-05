Rusija je blokirala pristup Snapchatu, društvenoj mreži za razmjenu fotografija i video snimaka koje se objavljuje privremeno, objavila je u četvrtak državna novinska agencija RIA, pozivajući se na regulatora za komunikacije Roskomnadzor.tri vijesti o kojima se priča Jedinstveno nalazište Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima! Neočekivani problemi Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom Mnogi nisu svjesni Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
Ruske vlasti objasnile su da je jedan od razloga za zabranu navodna zloupotreba Snapchata "za organizaciju i izvođenje terorističkih djela u zemlji te za regrutiranje počinitelja".
Rusija je ranije u četvrtak blokirala Appleovu aplikaciju za video-pozive FaceTime, u sklopu jačanja kampanje suzbijanja stranih tehnoloških platformi koje se, prema tvrdnjama vlasti, koristi za kriminalne aktivnosti.
Odluka je uslijedila nakon restrikcija uvedenih Googleovu YouTubeu, Metinom WhatsAppu i Telegramu.
