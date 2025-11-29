Ruska državna nadzorna agencija za komunikacije u petak je zaprijetila da će u potpunosti blokirati WhatsApp ako se ne bude pridržavao ruskih zakona, izvijestile su novinske agencije.

Rusija je u kolovozu počela ograničavati neke pozive na WhatsAppu, koji je u vlasništvu tvrtke Meta Platforms, te na Telegramu, optužujući strane platforme da odbijaju dijeliti informacije s policijom u slučajevima prijevare i terorizma.

U petak je Roskomnadzor ponovno optužio WhatsApp da se ne pridržava ruskih zakona osmišljenih za prevenciju i borbu protiv kriminala.

Ako se aplikacija za razmjenu poruka ne bude pridržavala zahtjeva ruskog zakonodavstva, bit će u potpunosti blokirana, prenosi novinska agencija Interfax.

WhatsApp je optužio Moskvu da pokušava blokirati milijunima Rusa pristup sigurnoj komunikaciji.

Ruske vlasti potiču korištenje suparničke, prodržavne aplikacije MAX, za koju kritičari tvrde da se može koristiti za praćenje korisnika. Državni mediji odbacili su takve optužbe kao lažne.