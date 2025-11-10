Nakon što je WhatsApp prošle godine najavio veliku promjenu, tehnološki mediji komentirali su kako ono što je donedavno bilo nezamislivo, sada postaje stvarnost. Tada je ova platforma najavila podršku za druge komunikacijske platforme unutar svoje aplikacije, a sada je i službeno počela s testiranjem te podrške. Dakle, direktno iz WhatsAppa korisnici će moći komunicirati i s osobama koje koriste konkurentske platforme poput Messengera, Vibera, Signala i drugih - bez potrebe za otvaranjem tih aplikacija.

Na ovu odluku koja će svakako razveseliti brojne korisnike nisu se odlučili svojom voljom, već zbog europske regulative. Ti zakoni koje su donijeli europski političari uzrokovali su prilične glavobolje šefovima tehnoloških kompanija, no oni su im se na kraju morali prilagoditi pa je tako Meta na europskom tržištu najavila pretplatu za Facebook i Instagram, dok je Apple morao popustiti i omogućiti pokretanje trgovina trećih strana za svoje uređaje.

Počeli testovi

Ekipa koja koristi beta verziju WhatsAppa na tržištu EU sada je dobila mogućnost komunikacije s drugim platformama, no na početku je dostupna samo jedna vanjska aplikacija - BirdyChat. S njihovim korisnicima može se komunicirati direktno putem WhatsAppa, a s vremenom će se ova mogućnost proširiti i na druge aplikacije, odnosno komunikacijske platforme.

Kada ova opcija postane dostupna svima, korisnici će je moći aktivirati na Postavke/Račun te će se tu pojaviti opcija “razgovori trećih strana”. Od osobnih podataka, jedina stvar koja se dijeli s aplikacijama trećih strana je broj telefona, a poseban je izazov za Metu osigurati maksimalnu privatnosti i enkripcijske standarde pri komunikaciji s korisnicima drugih platformi.

Korisnici će sami moći odabrati kako će im se ti razgovori s aplikacijama trećih strana prikazivati - zajedno s porukama koje dobivaju putem WA ili u posebnom dijelu za takve razgovore s korisnicima vanjskih aplikacija. Osim poruka, s korisnicima platformi trećih strana moći će se razmjenjivati i fotografije, videozapisi, glasovne poruke i dokumenti, no neće se moći slati naljepnice i nestajuće poruke te neće biti vidljivi statusi s WhatsAppa.

Jedan od potencijalnih problema jest i blokiranje korisnika jer, ako ih blokirate na WhatsAppu, oni će vas moći kontaktirati putem tih drugih aplikacija, osim ako ih i tamo ne blokirate.

Početak testiranja ove opcije samo je prvi korak prema budućnosti u kojoj će se potpuno promijeniti način komunikacije jer više nećemo morati koristiti različite aplikacije, već ćemo većinu ili čak cijelu komunikaciju moći obavljati samo putem jedne aplikacije, iako ćemo pri tome moći koristiti različite platforme.

Izvor: Android Central