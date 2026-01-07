To što je trenutno prekriven snijegom, ne znači da Kopački rit spava. Kao ni znanstvenici koji proučavaju njegov biosustav.

Kako bi učinili sve što je moguće i očuvali biosustav u ovom važnom močvarnom staništu, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS), neprofitna organizacija WildMon i Huawei potpisali su ugovor o nastavku globalnog programa TECH4ALL u Hrvatskoj. Podsjetimo, ovaj program pruža najsuvremeniju tehnologiju i umjetnu inteligenciju u nastojanju očuvanja biosustava diljem svijeta. U Hrvatskoj program se provodi upravo u Kopačkom ritu.

TECH4ALL program stvoren je s jednim ciljem, a to je korištenje tehnologije u svrhu rješavanja mnogobrojnih globalnih izazova. Vrijednost projekta prepoznata je i na globalnoj razini te je 2024. godine dobio prestižnu nagradu GSMA GLOMO za izvanredan doprinos ciljevima održivog razvoja UN-a za aktivnosti koje se provode u Norveškoj, a u Hrvatskoj također zahvaljujući suradnji s partnerima pokazujemo što se je moguće kada se spoje tehnologija i stručnost, ističe Zhang Zhenhua, direktor Huawei Hrvatske i Slovenije.

Hrvatski znanstvenici tako uz pomoć akustične tehnologije potpomognute umjetnom inteligencijom snimaju, prikupljaju i obrađuju zvukove divljih životinjskih vrsta Kopačkog rita u stvarnom vremenu. To im omogućuje dobivanje jasnijeg uvida u migracije, brojnosti vrsta te ukupnog stanja ekosustava koji je poznat kao jedan od najočuvanijih prirodnih staništa u Europi. Tako pridonose zaštiti ugroženih vrsta biljaka i životinja te zaštiti i očuvanju njihovog prirodnog staništa u Parku prirode Kopački rit.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek već dugo njeguje partnerski odnos s Parkom prirode Kopački rit, a projekt TECH4ALL zaista je našim znanstvenicima omogućio upotrebu inovativne tehnologije u našoj misiji zaštite biljnih i životinjskih vrsta. U protekle dvije godine smo primjenom bioakustičke metode monitoringa i strojnog učenja identificirali više od 70 vrsta životinja te razvili modele procjene njihove pojavnosti, a vjerujemo da će ovaj nastavak suradnje dodatno pokazati kako tehnologija može služiti prirodi i znanosti ukoliko se njezin potencijal koristi na pravi način, rekla je prof. dr. Ivana Majić, voditeljica projekta (FAZOS).

Projekt se provodi od 2023. godine, a WildMon se ove godine pridružuje prvi put. WildMon je neprofitna organizacija vodećih znanstvenika za bioraznolikost koji rade na zaštiti bioraznolikosti korištenjem moderne tehnologije. Tim znanstvenika kombinira ekoakustično praćenje, korištenje zamki s kamerama za identifikaciju vrsta (kamere zabilježe životinje u divljini, a zatim AI automatski prepoznaje vrste na slikama) i eNDA (analiza okolišne DNA) kako bi izradio holistički pregled ekosustava. Korištenje umjetne inteligencije ključno je za analizu velikih skupova podataka slika i zvuka te za razvoj detaljnijih ekoloških modela. Kombiniranjem ovih alata za očuvanje, WildMon pruža jasniji pregled bioraznolikosti i pomaže u učinkovitijem otkrivanju promjena u divljim životinjama i ekosustavima.

Počašćeni smo što smo odabrani da budemo partneri u ovoj važnoj inicijativi za budućnost očuvanja prirode. Naša je misija učiniti očuvanje učinkovitijim zahvaljujući brzom otkrivanju promjena u okolišu i podržavanjem pravovremenih akcija za zaštitu divljih životinja i ekosustava. Vjerujemo da će naša suradnja s Huaweijem i FAZOS-om igrati ključnu ulogu u unapređenju ovih napora, rekao je Marconi Campos, glavni znanstvenik WildMon-a.