Konferencija Future Tense powered by Lürssen predstavila je prvo izdanje Future Tense magazina, nove publikacije koja istražuje biznis, tehnologiju, umjetnost i društvene transformacije našeg vremena, ali i onoga što tek dolazi.

Kao tiskani produžetak konferencije, magazin donosi analitičke preglede novih tehnologija i trendova, dubinske intervjue s liderima te umjetničke suradnje koje vizualno povezuju kreativnost i poslovanje.

Predstavljanje magazina popraćeno je panel-razgovorom koji je bio usmjeren na budućnost poslovanja s naglaskom na holistički pristup društvu – od tehnologije i održivosti do kulture, umjetnosti i šire društvene odgovornosti. Sudionici panela bili su Zlatan Vehabović, umjetnik i autor naslovnice; Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke; Lada Tedeschi Fiorio, potpredsjednica Atlantic Grupe; Gordan Kolak, predsjednik Uprave KONČARA; te Manuela Šola, direktorica agencije Komunikacijski laboratorij, organizatora Future Tense powered by Lürssen konferencije i izdavača magazina.

Govoreći o ulozi financijskih institucija u društvenim procesima, Christoph Schoefboeck naglasio je važnost dugoročne odgovornosti, osvrnuvši se na projekt Erste fragmenti: To nije nešto što smo sad odlučili, nego je dio DNK banke i dio odgovornosti institucije koja želi dugoročni prosperitet, ne samo za sebe, nego i za društvo u kojem radi.

Nadovezujući se na važnost dugoročnog pristupa, Lada Tedeschi Fiorio, objasnila je kako „kultura daje smisao, kultura se pita zbog čega nekamo idemo, zbog čega nešto radimo, ako i ne daje odgovore postavlja prava pitanja. Upravo to je fantastična poveznica s biznisom, jer je biznis bez tog dugoročnog pogleda samo kratkoročna kupoprodaja.“

Razgovor je zaokružio Gordan Kolak s porukom o važnosti hrabrih iskoraka u vremenu ubrzanih tehnoloških promjena: Legacy koji želim ostaviti jest probijanje barijera koje smo sami sebi postavili kao mali narod u velikom svijetu. Iskorak iz okvira na koje smo navikli može biti primjer da se usudimo raditi stvari koje danas možda djeluju nemoguće.

Naslovnica magazina, koju potpisuje Zlatan Vehabović, oblikovana je kroz kolaž fragmentiranih elemenata koji se spajaju u napetu, ali uravnoteženu cjelinu. Vizualne „greške“ i namjerni kaos asociraju na estetiku umjetne inteligencije i njezine nesavršenosti, dok sam medij kolaža simbolizira suživot različitih ideja i izazova koji obilježavaju nadolazeće desetljeće. Vehabović je objasnio kako umjetnički način razmišljanja može otvoriti nove perspektive i u poslovnom kontekstu: Umjetnost ne daje odgovore, ona postavlja pitanja. Fragmentacija je obilježje našeg vremena i upravo kroz takav vizualni jezik možemo komunicirati kompleksnost svijeta u kojem živimo.

Od 2018. godine, otkako je konferencija pokrenuta, kroz njezinu su pozornicu prošli futurolozi, znanstvenici, donosioci javnih politika i poslovni lideri koje povezuje isto uvjerenje: budućnost gradimo zajedno. Upravo iz te ideje nastao je i magazin koji će jednom godišnje biti distribuiran predstavnicima hrvatske poslovne zajednice, europskim institucijama, komunikacijskim i tehnološkim hubovima, na konferenciji Future Tense powered by Lürssen, koja se održava 22. travnja u Zagrebu, te potom i u Kopenhagenu.