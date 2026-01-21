Od WhatsAppa smo navikli na konstantne manje ili veće novitete koje Meta razvija za tu platformu - bilo da je riječ o mobilnoj aplikaciji ili verziji na webu. Kako otkrivaju iz najpouzdanijeg izvora za praćenje novih značajki na WhatsAppu (WABetaInfo), u pripremi je jedna mala, ali prilično značajna promjena jer bi je većina korisnika mogla primijeniti čim se pojavi.

Riječ je o opciji koja je još davno predstavljena na Facebooku - naslovnoj, odnosno cover fotografiji. To je veća fotografija koja se na Facebooku objavljuje pored profilne fotografije kako bi dodala dio vaše osobnosti, odnosno prikazala vaše interese, raspoloženje i slično. Da se WhatsApp priprema na uvođenje naslovne fotografije, otkrili su podaci iz posljednje beta-verzije aplikacija za Appleove uređaje, prenose na spomenutoj stranici. Ono što treba naglasiti jest kako je ta značajka i dalje u razvoju te nije dostupna niti za testiranje.

Za iOS i Androide

Nije teško zaključiti kako, osim za iOS, WhatsApp istu opciju razvija i za svoju aplikaciju namijenjenu Androidima, a očekivano je kako će korisnici testne verzije ubrzo dobiti mogućnost postaviti naslovnu fotografiju i na svoj profil na WhatsAppu.

Korisnici WhatsAppa imat će mogućnost izbora tko će moći vidjeti njihovu naslovnu fotografiju pa, kao što smo to već navikli od ove platforme, to mogu biti svi korisnici, samo osobe s liste kontakata, svi kontakti osim nekih iznimki ili nitko. Tu značajku prikaza cover fotografije bit će moguće promijeniti pod Postavke - Privatnost - Naslovna fotografija. Naravno, kada ta opcija jednom postane dostupna.

Kada će to biti, nije poznato, no čim se neka opcija pojavi u testnim verzijama, već je to znak da se vrijeme službenog predstavljanja bliži.

Do tada bi se, ipak, neke stvari mogle promijeniti. Naime, prije službenog predstavljanja proizvoda ili opcija kompanije ih prvo testiraju kako bi dobile povratne informacije korisnike i, na temelju tih informacija, ako je potrebno, uvele određene promjene.

Izvor: Tech Times