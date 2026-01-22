Svemirska tvrtka Blue Origin milijardera Jeffa Bezosa u srijedu je objavila plan za postavljanje 5.408 satelita u svemir za komunikacijsku mrežu TeraWave koja će služiti podatkovnim centrima, vladama i tvrtkama, ulazeći tako u tržište kojim dominira SpaceX Elona Muska.tri vijesti o kojima se priča Razmislite prije klikanja Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti Sve zbog male greške u protokolu Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti Hiperrealizam VIDEO Kad vidite ovog robota kako govori, naježit ćete se
Postavljanje satelita planirano je za posljednje tromjesečje 2027., priopćio je Blue Origin, dodajući da je mreža dizajnirana za brzine prijenosa podataka do šest terabita u sekundi bilo gdje na Zemlji.
Ta je brzina ekstremna u kontekstu potrošačkih standarda i učinila bi mrežu ključnom za velike vladine podatkovne programe. Blue Origin je izvijestio da je mreža namijenjena za maksimalno 100.000 korisnika.
Osnivanje komunikacijske mreže TeraWave dolazi u vrijeme navale svemirske industrije da izgradi podatkovne centre koji mogu zadovoljiti rastuću potražnju za obradom podataka umjetnom inteligencijom, što na Zemlji zahtijeva ogromnu količinu energije i resursa.
Planirana mreža uključuje još jednu satelitsku konstelaciju povezanu s Bezosom, koja je u ranoj fazi implementacije mreže Leo, a koja uključuje 3.200 satelita koji će pružati internet korisnicima i tvrtkama.
Muskova Starlink mreža, koja broji oko 10.000 satelita, najdalje je napredovala u globalnom nastojanju postavljanja internetske infrastrukture u svemiru, gdje rojevi satelita u niskoj orbiti omogućuju veću sigurnost i veće brzine veze u odnosu na tradicionalne, pojedinačne satelite na višim orbitama.