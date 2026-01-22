Već neko vrijeme priča se o misterioznom uređaju koji OpenAI priprema u suradnji s bivšim Appleovim dizajnerom Jonyjem Iveom. Glasine o tom uređaju su različite, a neki su ga mediji čak nazvali “iPhoneom umjetne inteligencije”, odnosno uređajem koji bi za AI gadgete trebao napraviti ono što je Appleov telefon napravio za tržište pametnih telefona.

Očekivanja su, dakle, jako velika, a kakav će to na kraju biti proizvod, trebali bi saznati već ove godine, kada bi se trebao pojaviti na tržištu. Čini se kako bi taj uređaj mogla biti neka vrsta slušalica, odnosno mogao bi se nositi i za uha, o čemu smo nedavno pisali. OpenAI ne misli stati samo na jednom uređaju te bi to trebao biti prvi od niza AI gadgeta koje bi OpenAI i Ive trebali predstaviti i bit će zanimljivo vidjeti što sve pripremaju.

Gadget poput AirTaga

No čini se kako bi njihovi uređaji uskoro mogli dobiti konkurenciju - i to veliku. Naime, ovog tjedna mrežom su se raširile glasine kako su se i u Appleu odlučili na razvoj AI nosivog uređaja. Prema tim informacijama, u planu je nekakav mali uređaj, poput značke koji se može nositi na odjeći. Dimenzijama bi trebao biti sličan AirTagu, iako malo deblji - spominje se tanki, ravni, kružni disk napravljen od kombinacije aluminija i stakla.

Appleov uređaj trebao bi imati dvije kamere (jednu sa standardnim i jednu sa širokokutnim objektivom), zvučnik te jednu fizičku tipku. Dakle, moći će snimati i slušati sve što se događa oko korisnika te će vjerojatno na temelju tih informacija učiti o njemu te se s vremenom prilagoditi njegovim životnim navikama i pomoći mu u svakodnevici.

Apple je do sada prilično zaostao po pitanju umjetne inteligencije i svoju situaciju će pokušati popraviti s nedavno dogovorenom suradnjom s Googleom, a bit će zanimljivo vidjeti hoće li se ta suradnja proširiti i na novi uređaje.

Ekipa u Appleu želi požuriti s razvojem uređaja kako bi mogli konkurirati gadgetu kojeg priprema OpenAI, iako se ne očekuje da bi se na tržištu mogao pojaviti prije 2027., dok će AI uređaj kojeg pripremaju Altman i Ive pojaviti u drugoj polovici ove godine.

Apple navodno planira proizvodnju 20-ak milijuna komada ovih uređaja, no pitanje je kakva će biti potražnja za AI gadgetima. Prvi takvi predstavljeni uređaji (Humane AI pin i Rabbit r1) nisu privukli pažnju korisnika te su dobili jako loše kritike.

Izvor: Mashable